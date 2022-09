V Brně vymysleli supermagistrát. Po čtyřech letech zjistili, že je malý

Krátce před komunálními volbami v roce 2018 hnutí ANO prosadilo, že Brno za 170 milionů korun koupí firmu CD Centrum Coms. Tato společnost totiž plánovala v Benešově ulici poblíž hotelu Grand stavbu polyfunkčního domu a tehdejší vedení města se rozhodlo, že na jeho místě raději postaví nový centrální objekt magistrátu.

Po čtyřech letech však stávající koalice zjistila, že v projektu, který tehdy společně s akciemi firmy město odkoupilo, je navržená budova příliš malá na to, aby všechny úředníky pojala.

„Byli jsme tím opravdu překvapeni. Předpokládali jsme, že za minulého vedení, když k projektu přistupovalo, spočítali, že se tam úředníci vejdou,“ kroutí hlavou náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD), pod něhož spadá správa majetku, tedy i zmíněná městská firma.

Poslední dva roky se podle něj pracovalo na takzvané dislokační studii, která přišla s tímto jednoznačným závěrem. A na bývalé vedení města, především exprimátora Petra Vokřála a jeho náměstka Richarda Mrázka (oba dříve ANO), ukazuje i ředitelka městské společnosti Petra Vítková s tím, že studii připravovali de facto po celé volební období. „Územní rozhodnutí je platné od roku 2013,“ upozorňuje.

Právě toto razítko určuje, jakým maximálním „objemem“ budova disponuje. Byl tak známý už v době nákupu, který proběhl o pět let později.

Přidat patra nebo začít znovu

Vokřál jakékoliv pochybení odmítá. „Nešli bychom do něčeho rizikového. Za nás to bylo napočítáno tak, že se tam všichni vejdou, a to i s rezervou,“ prohlašuje exprimátor a diví se rovněž tomu, že zpracování studie trvalo dva roky. „Podle mě by mělo být něco takového za čtyři měsíce hotové,“ dodává.

Vítková se však brání, že nešlo o jednoduchou záležitost a na přípravách se začalo pracovat už prakticky na začátku volebního období. Dnes je právě v objemu stavby podle studie kámen úrazu. „Pouhý přesun stávajících provozů do nového objektu dle současné dispozice není možný,“ stojí v materiálu, který nedávno projednali i brněnští zastupitelé.

Přemístění je možné jen při masivním zavedení hromadných kanceláří, takzvaných open space. „Toto řešení bylo v dotazníkovém šetření vnímáno útvary velmi negativně,“ píše se dále.

Jednou z alternativ je proto zachovat jednu z magistrátních budov na sousedním Malinovského náměstí, další navrhuje navýšit počet pater nebo začít projektovat úplně od začátku. To znamená znovu vyřídit i veškerá razítka.

„Protože jde o zásadní věc, nepřišlo by nám vhodné, abychom o další cestě rozhodli chvíli před volbami. Bude to na novém vedení,“ odsunul téma Oliva.