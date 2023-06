Exstarosta Znojma se zbraní vpadl do šarvátky, skončil na policii

„Mohu potvrdit, že v sobotu došlo k incidentu na Komenského náměstí a v přilehlé Kovářské ulici, při kterém zasahovala Městská policie Znojmo,“ uvedl mluvčí města Pavel Kovařík a odkázal na Policii ČR, která věc dál prošetřuje.

Krajský policejní mluvčí Pavel Šváb sdělil, že incident prověřují jako výtržnictví a zjišťují, co přesně se na místě událo. „Bude záviset na podání vysvětlení aktérů. Víme, že tam byla nějaká rozepře a jeden člověk se to snažil vyřešit na ulici. Městskou policií byl zadržen a převezen k nám na obvodní oddělení, ze zadržení byl ještě před půlnocí propuštěn,“ přiblížil.

Potvrdil také, že v potyčce figurovala zbraň. „Byla legálně držená a nenabitá,“ doplnil Šváb s tím, že ji policisté zadrželi.

Sám Nezveda, který Znojmo vedl za ODS v letech 2006 až 2010, situaci blíže nekomentoval. „Omlouvám se, ale já se k tomu nemůžu vyjadřovat,“ řekl.

Podle očitých svědků byla v akci dlouhá střelná zbraň. „Jak přispěchal na pomoc, už tam byli policajti a on šel a vytáhl tam na ně sniperku (odstřelovací zbraň – pozn.red.) a policajti se po něm rozběhli a šlehli s ním o zem. Tak neotáčejte to zas na romskou komunitu,“ napsal na sociální síť uživatel, který si říká Henneska Santino.

Nebýt pana Nezvedy, můj syn by možná už nežil, tvrdí žena

MF DNES mluvila s ženou, které podle jejího tvrzení Romové napadli syna a bývalého manžela. „Vraceli se z procházky a nevyhnuli se jim, Romové se k nim seběhli a začali je mlátit a kopat. Kdyby Nezvedovi neotevřeli dveře, tak nevím, jestli to ti dva přežili. Chudák pan Nezveda, kterého policisté srazili na zem, spoutali a odvedli. Přitom udělal to, co by člověk měl udělat. Šel pomoct a chtěl je jen postrašit,“ myslí si žena, která z obav o bezpečnosti nechce uvádět jméno, ale redakce jej zná.

Prý se teď i bojí chodit po městě. „Jestli se to nebude řešit, půjdu na městský úřad. Syn musel na ošetření a na CT a má od té doby problém s uchem, takže ještě musí na ORL. Policie to má všechno nafocené a už byli v neděli na výslechu,“ dodala.

Zprávu o incidentu jako první přinesl lokální týdeník Znojemský týden, který má vazby na dalšího bývalého starostu a někdejšího sociálního demokrata Jana Groise. Případ využili ke kritice nynějšího vedení radnice v článku pod titulkem „Sekání hlav v Městské policii využili násilníci k útoku v centru Znojma, na pomoc napadenému přispěchal bývalý starosta“. Na konci května totiž na svou funkci rezignoval ředitel znojemské městské policie Petr Hladký, což radnice vysvětlila osobními důvody.

Podle mluvčího Kovaříka s tím však zmíněná potyčka nemá žádnou souvislost. „Spíš to naopak ukazuje na dlouhodobou neschopnost bývalého vedení radnice nastavit v našem městě fungující systém, který by občanům garantoval bezpečnost v ulicích. Tohoto dlouhodobého selhání předchozího vedení města jsme si vědomi a postupně pracujeme na zlepšení situace,“ rýpl si opačným směrem.