Vyčítají mi, že jsem jako chameleon, říká Bende koncertující z obýváku

Petr Bende (43) Zpěvák, skladatel a textař, který pochází z jihomoravského Újezdu u Rosic, za loňský rok napsal 14 písní. K té nejnovější „Do nových roků“ právě dokončuje videoklip.

Hraje na bicí, kytaru, klavír, foukací harmoniku a basu.

V roce 2005 obsadil druhé místo v soutěži Česko hledá SuperStar.

Hudbě se věnuje už od pěti let a ve třinácti nastoupil do své první kapely. V roce 1996 poprvé uspořádal ve Zbraslavi u Brna vánoční koncert.

Před třinácti lety se z Brna odstěhoval do Ostravy, na jižní Moravu však pravidelně dojíždí na zkoušky kapely. Má syny Matyase a Maxe.