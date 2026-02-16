Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

  10:52
Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil statečný kolemjdoucí, ale ani on se nedokázal vydrápat ven. Oba vytáhli až zdejší strážníci.

Malý psík se ocitl ve vodě u lávky vedoucí k židlochovickému vlakovému nádraží. Kvůli prudkému svahu plnému bláta se nedokázal dostat ven a pobyt v chladné řece jej viditelně vyčerpával.

„Kdyby za ním skočil majitel, uvízl by v pasti stejně,“ poznamenali židlochovičtí strážníci na svém facebookovém účtu.

VIDEO: Strážníci vytáhli z šachty kňučícího psa. Byl v ní několik dní

Velkou odvahu prokázal kolemjdoucí, který se i přes nepříznivé podmínky o záchranu pokusil. Do vody vkročil oblečený v riflích a mikině, ani on však nedokázal psa ze Svratky vyprostit.

To se povedlo až strážníkům, kteří společnými silami vytáhli psa i jeho zachránce. Jeho úsilí, i když nebylo úspěšné, ocenili. „Velký klobouček neznámému muži, který před příjezdem hlídky sestoupil do ‚kafíčkové‘ vody pro záchranu promrzlého psa,“ uvedl za židlochovickou městskou policii Petr Fajks.

Autor: