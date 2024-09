Parovod v Brně už rok a půl provizorně vede po povrchu, lidem zužuje průchod

Mendlovo náměstí od začátku minulého roku dostalo významně jinou podobu. Zatímco doprava byla vymístěna na okraje, uprostřed je nově plac, kde je případně možné pořádat i nějaké kulturní akce.

Práce ale kolem náměstí pokračují, zejména ze strany městské společnosti Teplárny Brno. Loni se zdálo, že už je vše hotové, jenže zatímco pracovníci zmizeli, ne tak parovodní potrubí, které zabírá část chodníku podél pivovaru Starobrno a zdi u tamního augustiniánského opatství.

„Tento provizorní rozvod je zde uložen od května minulého roku a musí zde zůstat do zprovoznění nové výrobní technologie páry v areálu pivovaru Starobrno,“ vysvětlil Martin Šroubek z Tepláren Brno s tím, že jde o součást dlouholeté přestavby parovodních potrubí na ty horkovodní.

Podle vyjádření pivovaru se na výstavbě nové kotelny pracuje a stavba jde podle harmonogramu. „Práce byla koordinována s rekonstrukcí Mendlova náměstí, kdy se při jeho rekonstrukci položilo do země nové horkovodní potrubí, které částečně vede v trase starého parního potrubí,“ doplnila za pivovar Ludmila Čechová.

Výstavba kotelny je podle ní aktuálně ve finální fázi, protože už na konci roku ji chtějí uvést do zkušebního provozu. To ale neznamená okamžité odstranění provizorních parovodů a plotů kolem nich, které zužují prostor chodcům. Musí se počkat na ostrý provoz a kolaudaci. „Předpoklad demontáže je do konce března příštího roku. Pokud to bude možné, tak i dříve,“ dodal Šroubek.