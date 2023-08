Brněnskými parky jezdí auta i přes zákazy, město jim do cesty postaví sloupky

Na základě podnětu místních, kteří si na velké množství automobilů stěžovali, se problémem začali zabývat i politici. „Někteří si myslí, že můžou vjet kamkoli,“ zlobí se místostarostka městské části Brno-střed, v níž se park nachází, Ludmila Oulehlová (ANO). Ta navíc vnímá, že situace s auty se stále zhoršuje.

Právě jí přišel letos apel od jednoho z Brňanů. „Jediným dosavadním řešením této situace za několik posledních desetiletí, což mohu jako místní skoro padesátník tvrdit s jistotou, jsou nárazové kontroly hlídek Městské policie Brno,“ stojí v dopise, který má MF DNES k dispozici.

Jenže strážníci nemají kapacitu, aby dennodenně hlídali, kdo do Lužánek jezdí a zda má potřebnou výjimku. „K začátku letošního léta bylo vydáno 72 výjimek pro vjezd do lužáneckého parku. Část z nich je jednorázová pro pořadatele akcí, část dlouhodobá pro středisko volného času, provozovatele tenisových kurtů či dalších podniků,“ přibližuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle všeho to však nejsou jediné vozy, které do parku zajíždějí. Lidé často volají strážníky kvůli autům, která podle nich v Lužánkách nemají co dělat. „V takových případech je na místo vyslána nejbližší hlídka. Pokud však oznamovatel není ochoten nebo nemůže na hlídku počkat a věc dosvědčit, je pro strážníky velmi těžké řidiči protiprávní jednání ve smyslu neoprávněného vjezdu do zákazu vjezdu prokázat,“ poukazuje mluvčí městské policie Jana Pokorná.

Podle některých volajících si totiž řidiči teprve po vjezdu do parku vyzvednou povolenku v některé z provozoven, což se však těžko prokazuje. Případně už mohou být pryč, protože šlo o rodiče, kteří vezli děti až ke dveřím tamního volnočasového centra.

Nad praxí přivážení dětí by místostarostka Oulehlová ještě přimhouřila oči. Mnohem víc jí vadí situace, kdy někteří lidé vyrazí do parku za sportem, například na tamní tenisové kurty, ale až k danému místu musí přijet autem. „Toto chování nepochopím. V okolí se navíc dá i díky modrým zónám parkovat mnohem lépe než dříve,“ podotýká.

Kontrolovat měly kamery

Loni strážníci v Lužánkách řešili 28 případů neoprávněných vjezdů, letos jich bylo zatím devět. Reálná čísla však nejspíš budou mnohem vyšší. „Skutečně je tam aut hodně, lidé si na to stěžují,“ přitakává opoziční zastupitelka Brna-střed Jasna Flamiková (Zelení).

Městská část proto chtěla po dohodě s městskou policií u vjezdů umístit kamery a pomocí nich kontrolovat registrační značky jako v případě historického centra.

Město ovšem nakonec volí jiné řešení. „V blízké době budou instalovány sloupky, které zabrání neoprávněným vjezdům,“ oznamuje mluvčí Poňuchálek. Jestli budou umístěny ve směru z ulice Lužánecká u křižovatky s třídou Kapitána Jaroše, z Lidické, či z obou stran, už neupřesnil.

Zároveň chce magistrát co nejvíce snížit počet vydaných povolenek ke vjezdu. Podle místostarostky je celkem jedno, jak se porušování zákazu zabrání, hlavně aby se mu skutečně podařilo zamezit.

Sloupek s dálkovým ovládáním

Dalším problematickým místem je okolí Špilberku. Už před časem politici řešili záležitost, kdy si z vjezdu do parku pod hradem z Husovy ulice naproti hotelu International někteří šoféři dělali parkoviště. Dnes už tam jsou umístěné sloupky, jež takovému zneužívání vstupu brání.

V dalším vjezdu do parku, z ulice Údolní, jsou nainstalované výsuvné sloupky známé i z historického centra. „V tuto dobu jsou dočasně vypnuty, protože komplikovaly zásobování a dopravu při Letních shakespearovských slavnostech,“ sděluje Poňuchálek.

Jedinou cestou na Špilberk, která je celoročně hlídaná „pouze“ zákazovou značkou, je příjezd z Gorazdovy ulice. I tady proto strážníci navrhovali umístění kamer. Podle ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce (ODS), pod něž Špilberk spadá, se ovšem i tady plánuje fyzická zábrana. „Před třemi týdny jsme zrovna tento problém řešili se zástupci Veřejné zeleně města Brna. Někde na úrovni pravoslavného kostela by měl nově být v cestě výsuvný sloupek,“ informuje Šolc.

Podle něj je frekvence provozu v parku skutečně velká. „Loni jsme napočítali, že za celý rok tudy projede dvacet tisíc aut,“ vyčísluje s doplněním, že do tohoto počtu jsou zahrnuty i vozy s povolenkami, které sem mířily kvůli nejrůznějším akcím či na svatby.

Nově umístěný výsuvný sloupek má být podle ředitele ovládán na dálku. Pracovník by přes kameru přečetl registrační značku vozu a zjistil, jestli má povolení pokračovat v jízdě. „Myslím, že realizace je možná do začátku příští turistické sezony,“ říká Šolc.