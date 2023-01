Autobusy při parkování vyčnívají do silnice. V pořádku, tvrdí policie

V pravotočivé stoupající zatáčce nedaleko zastávky Osová stojí autobusy a částečně blokují výhled přecházejícím chodcům. Do odstavného pruhu se nemají šanci vejít. Čouhají tak do vozovky a auta je musejí objíždět, přičemž zvláště velké vozy vybočují do protisměru, a tím narušují bezpečnost a hladký průběh dopravy.

Přesně tak to často vypadá ve vytíženém dopravním uzlu nedaleko nové tramvajové trati vedoucí do kampusu Masarykovy univerzity, což kritizují starostové, magistrát i hejtmanství. Přitom tato zdánlivě banální dopravní potíž, která denně trápí stovky řidičů i chodců, měla být už měsíc vyřešena. Parkování autobusů totiž povolovaly dopravní značky, které pracovníci měli v prosinci demontovat.

Odpovědné instituce, obě radnice i policie, si problém mezi sebou přehazovaly do té doby, než se do situace vložila MF DNES. Po urgencích z nebezpečného úseku, který způsobuje vrásky nejen obyvatelům dvou městských částí, zapomenuté značky konečně zmizely. Jenže problém definitivní řešení nemá. Podle policie zde mohou autobusy parkovat dál...

Přitom především lidi z Bohunic nebezpečný stav trápí. „Přes autobusy není vůbec vidět do zatáčky před přechodem. Navíc zasahují do vozovky,“ komentoval na Facebooku Luděk Urbánek příspěvek, který vzbudil diskusi plnou emocí.

Jiný řidič zase podotkl, že v místě není na objíždění vozů dostatečná šířka. Podobně to vidí i starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL). „Jel jsem tudy před pár dny. Je jen otázka času, kdy se stane nějaké neštěstí,“ prohlásil s tím, že silnice se však nachází v katastru Starého Lískovce.

Starosta sousední městské části Vladan Krásný (ODS) reagoval, že jeho radnice v tomto ohledu za problém nezodpovídá. „O této situaci víme a nelíbí se nám stejně jako obyvatelům. Nicméně silnice opravdu nespadá do našich pravomocí. Vznesli jsme proto dotaz na příslušné orgány,“ podotkl Krásný.

Podle kraje autobusy expresních spojů linky 401, jedoucích z Bohunic až do Velké Bíteše, v místě přechodně stávaly při výstavbě již zmiňované tramvajové trati. Ta se však otevřela už 11. prosince loňského roku.

„Celá situace je vyřešená. Vozy zde nebyly odstavovány na noc a kritizovaný stav jsme konzultovali také s městkou částí,“ tvrdila při prvním upozornění MF DNES mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková. Nicméně jeden z autobusů, který na Osové i po otevření nové tratě parkoval, byl označen například číslem linky 403.

Dostatečně široká silnice

Každopádně brněnští policisté z dopravního inspektorátu žádné porušení zákona neshledali. Jízdní pruhy podle nich mají celkovou šířku 6,8 metru a autobusy z parkovacího pruhu vybočují „jen“ o dvacet až čtyřicet centimetrů.

„Prostor pro projíždějící auta v jednom pruhu musí být široký tři metry a to tyto vozy neporušují,“ vysvětlil policejní mluvčí Petr Vala. Zároveň autobusy nestojí bezprostředně před přechodem a vzhledem k maximální povolené rychlosti padesát kilometrů v hodině by žádné nebezpečí podle jeho slov hrozit nemělo.

Ještě nedávno bylo místo navíc označené přenosnou značkou vyhrazující právě parkoviště pro autobusy. Jenže ta už tam dávno neměla co dělat, na což MF DNES hejtmanství upozornila. „Bylo nám řečeno, že přenosné dopravní značení se zákazem zastavení s dodatkovou tabulkou pro autobusy bylo odstraněno, a tudíž tento prostor již není pro odstavování vyčleněn,“ hájila se mluvčí Knotková.

Zároveň se podle záznamů poloh jednotlivých autobusů podařilo zjistit, že v Osové byly skutečně odstaveny dva regionální autobusy jednoho z dopravců Integrovaného dopravního systému JMK. „Stalo se to při čekání mezi jízdami, což smlouva kraje s dopravcem neřeší. Naše možnosti jsou v tomto směru omezené,“ dodala Knotková. Řidiči brněnského dopravního podniku přitom dostali pokyn, že prostor není vymezený pro parkování, k němu mají řidiči využít nedalekou autobusovou a trolejbusovou smyčku.

Dopravce BDS-BUS pochybení přiznal. „Na lince jezdil počátkem roku řidič, který informaci o parkování neměl. Na místě taktéž bylo umístěno přechodné dopravní značení, které toto umožňovalo. Celou záležitost považujeme za naše pochybení, ale v okamžiku, kdy jsme problém zjistili, učinili jsme nápravu,“ prohlásil jednatel firmy Ladislav Studený.

Po dalším upozornění, že přenosná značka povolující stání autobusů se v místě stále nachází, prověřilo hejtmanství situaci znovu s tím, že vycházelo z dřívějšího ujištění společnosti Znakom. Ta slibovala demontáž ihned po zprovoznění trati do kampusu, což se ve skutečnosti nestalo. „Přislíbili nám, že si značku brzy odvezou,“ vzkázala nově Knotková. A v pondělí už značení u silnice opravdu nestálo.

Postačí pouhý apel?

To, že by v těchto místech podle jízdního řádu už žádné vozy stát neměly, tvrdí ostatně i Kordis, který regionální dopravu v kraji zajišťuje. „Je však věcí každého z dopravců, kde je během dne mimo nasazení na linku zaparkuje. Na problematiku jsme upozornili a věříme, že se problémy nebudou opakovat,“ sdělil mluvčí Kordis Květoslav Havlík.

I brněnský magistrát, který radnice Starého Lískovce také oslovila, tvrdí, že se parkující autobusy dopouštějí přestupku. „Při stání nesmí vůz svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu, a to se tady děje,“ nastínila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu. A zcela stejnou formulaci použil taktéž mluvčí osloveného ministerstva dopravy Filip Medelský.

Podle Dudkové má přestupky řešit pokutami policie, čímž se pomyslný „přehazovací“ kruh uzavírá. Policisté totiž svůj postoj k celé záležitost nemění, ačkoliv na místě už přenosná značka nestojí. „Klíčové je, aby vozy dodržely zmiňovanou šířku tří metrů, tedy celkem šesti metrů na oba jízdní pruhy, a to tyto autobusy neporušují,“ poznamenává policejní mluvčí Vala.

„Parkoviště“ na Osové tak může obyvatele dvou městských částí a projíždějící řidiče trápit dál.