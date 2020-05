Jihomoravské památky lákají po vynucené pauze na nové komnaty i zážitky

Už dnes se otevírají všechny zahrady a parky. Ve vnitřních prostorách památek mohou první nedočkavci navštívit výstavy bez průvodce, prohlídky s ním začnou až od 25. května.

„Zatím máme pravidlo, že by na prohlídce mělo být maximálně deset lidí. Uvidíme však, jak se situace vyvine,“ předesílá za Národní památkový ústav Dagmar Šnajdarová, že první prohlídky budou spíše komorního rázu.

MF DNES vybrala největší novinky letošní sezony, které lákají k návštěvě památek.

1 Knížecí apartmán a park bez automatů

Nahlédnout do nově otevřené části zámku je pro návštěvníky velkým lákadlem. Takové si pro letošek připravili ve Valticích. V poslední části druhého podlaží, která dosud nebyla zpřístupněna, se podívají do knížecího bytu Františka I. z Lichtensteinu - posledního knížete, jenž na zámku bydlel.

„V deseti komnatách byly zrestaurovány výmalby, dveře, okna, tapety i několik historických kamen. Některé restaurované kusy nábytku budou vystaveny vůbec poprvé,“ vyjmenovala mluvčí zámku Lenka Beránková. Rekonstrukce za více než 10 milionů trvala přes rok.

Naopak sousední Lednice od letošní avizované novinky ustoupila. Automaty na vstupné do parku, které mělo být zatím dobrovolné, se letos instalovat nebudou. Národní památkový ústav z rozpočtu na letošní rok investici vyškrtl.

„Doufáme, že v dalším roce už je bude možné nainstalovat. Rádi bychom, aby lidé mohli na údržbu parku přispívat, zvlášť když často ani na prohlídku zámku samotného nejdou,“ podotkla kastelánka Ivana Holásková.

2 Strážní věž nabídne pohled na Dyji i vězení

Po 40 letech zahalilo zámek ve Vranově nad Dyjí lešení a dělníci se pustili do oprav střech a středověké strážní věže ze 14. století. Právě její zpřístupnění během prázdnin bude největší místní novinkou.

„Věž historicky měla vyhlídkový ochoz, který jí nyní vracíme,“ uvedl kastelán Radek Ryšavý a dodal, že po zdolání 109 schodů se návštěvníkům naskytne vyhlídka na meandry řeky Dyje.

Nahlédnou také do vězení v přízemí věže. Jelikož se teď dělníci nemusí dělit o jedinou přístupovou cestu s návštěvníky, práce postupují rychle a odložení sezony jim tak paradoxně při opravách pomohlo.

3 Na Špilberku zpřístupní vodojemy

Další z velkých lákadel se otevře přímo v centru Brna. Na Špilberku vůbec poprvé zpřístupní opravené vodojemy.

„Dosud se sem žádný z návštěvníků nepodíval. Vodojemy do 20. let 20. století sloužily jako zásobárna vody pro město. Poté prostory chátraly až do roku 2017, kdy začala rekonstrukce,“ připomněl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

Ve vodojemech se otevře lapidárium Chrám kamene, ukrývající artefakty ze 14. století, starobylé sochy, pomníky, náhrobky ze zrušených brněnských hřbitovů a kamenných ozdob ze zaniklých staveb. První návštěvníky uvítá od 4. června. O týden později pak na hradě zahájí největší letošní výstavu věnovanou architektu Adolfu Loosovi, jenž se v Brně narodil před 150 lety.

4 Bezbariérový Slavkov a zázemí na Cornštejně

Rozsáhlé práce má za sebou zámek ve Slavkově u Brna. Po dvou letech skončila oprava zámeckých valů za téměř 60 milionů korun. Využijí se pro pořádání farmářských trhů či jiných menších akcí.

„V květnu dokončíme i opravu barokní zdi. Součástí projektu je i stavba repliky čínského altánu, čímž vznikne nová odpočinková zóna v parku, kde se budou konat svatby a menší koncerty,“ přiblížila mluvčí města Veronika Slámová.

Letošní novinkou, kterou ocení především starší a handicapovaní návštěvníci, je výtah. „Díky tomu máme bezbariérový přístup na prohlídky i koncerty,“ dodala Slámová.

Větší komfort čeká i ty, kteří se vypraví na zříceninu hradu Cornštejn nedaleko Vranovské přehrady. Vybudovali tam nové sociální zařízení, jehož součástí je i studna a nová jímka, která je mimo areál hradu. Na hradě také dělníci pracovali na konzervaci zdiva, aby se neuvolňovaly kameny, a zpevnily se vršky zdí, aby při silnějším větru nepadaly.

5 Oblíbenou půjčovnu kostýmů virus nezničí

Investovalo se i na zámku v Miloticích na Hodonínsku. Kompletní obnova zámeckého zahradnictví stála 20 milionů, zahradníci teď pěstují rostliny v nových sklenících, které nahradily ty původní z 20. let.

Návštěvníci zámku ani kvůli koronaviru nepřijdou o možnost projít se po zahradě v historických barokních a rokokových šatech.

„Domluvili jsme se s hygieniky, že se kostým může půjčit jednou za 24 hodin. Máme jich asi stovku. Když ho návštěvník sundá, dáme kostým vyvětrat na čerstvý vzduch a do jednodenní karantény. Lidé si už teď kostýmy na květen rezervují,“ přiblížil Václav Lunga z milotického zámku.