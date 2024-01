Otec v opilosti zmlátil batole, nahé pohodil k vaně a usnul. Odsedí si pět let

14:48

Přestože měl ten večer hlídat svého ročního syna, Michal R. z Břeclavska se opil. Když malé dítě začalo plakat, za trest jej opakovaně zmlátil. Krajský soud v Brně ho za to v úterý poslal na pět let do vězení. Dnes jedenapůlroční hoch si z chování svého násilnického otce naštěstí nenese žádné trvalé následky.