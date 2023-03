Ostudná místa Brna: město hyzdí retro aréna i vlaková zastávka v polích

10:02

Chátrající fotbalový stadion směřující k demolici, vlaková stanice bez pořádného přístupu nebo nepřívětivý dopravní uzel s nevzhlednými stánky. To jsou jen některé z ohyzdných lokalit, jejichž současný stav Brňanům nabízí smutný pohled. Redakce MF DNES vybrala pět míst, která by se nutně potřebovala dostat do lepší kondice.