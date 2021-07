Sousedící zámky opravují střechy. Jeden dostal dvě dotace, druhý žádnou

Hrušovanský zámek přitom uspěl hned dvakrát. „Získali jsme pro letošní rok 350 tisíc korun z kraje a stejnou částku od ministerstva kultury. Použijeme to na krovy,“ plánuje starosta Miroslav Miloš.



Obrovskou radost má i Spolek pro hrušovanský zámek, který se dlouhodobě snaží o obnovu chátrající památky.



„Jde o obrovský úspěch, kterého si velmi vážíme, protože konkurence ostatních žadatelů byla opravdu vysoká. Existuje totiž hodně kulturních památek, jež se nachází v neutěšeném technickém stavu,“ vědí jeho představitelé.



Miroslav bez peněz, zato zdevastovaná

Zatímco Hrušovany nad Jevišovkou zatím ještě ani neuspořádaly výběrové řízení, v Miroslavi už v tomto týdnu zasedala komise, která má vybrat zhotovitele.



„Na realizaci tohoto poměrně rozsáhlého díla počítáme s třemi sty dny,“ nastínil starosta Martin Plechatý.



Miroslavští zastupitelé už totiž rozhodli o opravě celého střešního pláště a výměně krytiny. Nejnutnější rekonstrukce by neměly přesáhnout částku deseti milionů korun, přesto je však zkomplikovala dotace, která nepřišla.

„Co můžeme dělat. Ministerstvo kultury nás do záchrany architektonického dědictví nezařadilo, a tím pádem se nás elegantně zbavilo. Pochopitelně žádost zopakujeme i v příštím roce,“ plánuje Plechatý.

Miroslav má podanou i individuální dotaci na kraji. Už dřív od něj dostala 300 tisíc korun a k tomu příslib na další „balík“. Jenže od bývalého vedení hejtmanství.



Deset milionů je přitom pro radnici této velikosti velké sousto. Rozpočet má vždy do padesáti milionů korun.

„Když máte zaplatit celý chod města, tak vám určitě nezbyde 30 milionů na investice. Doufal jsem, že budeme podpořeni, ale to by se nesměla stát ta nynější tragédie na Hodonínsku a Břeclavsku, i když si myslím, že by ji měl sanovat stát. Může se ještě stát zázrak, ale jsem mírný pesimista, ačkoli rozhodnutí ještě černé na bílém nemáme,“ vysvětluje.



Byť jde o havarijní stav zámku, obavy mírní. „Někteří zastupitelé se to snažili prodat tak, že stačí kýchnout a ono to spadne, ale zas tak vážné to není. Je ale potřeba s tím začít něco radikálně dělat,“ dodává Plechatý s tím, že opravy střechy provoz prohlídek neomezí a i severozápadní křídlo tak zůstane v návštěvnickém provozu.

Zámky trápí i statika

V souvislosti se střechami nutno zmínit i vranovský zámek. Na jeho vstupní partii bylo lešení naposledy vidět na začátku června, další významná etapa rekonstrukce střech je tak dokončena. Zbývá už jen malá část u hlavní brány a bude hotovo.

„Obnovené střechy a komíny, nově zpřístupněná strážní věž. To jsou hlavní lákadla letošní sezony na vranovském zámku,“ poznamenal kastelán Radek Ryšavý.



Nejsou to jen střechy, co trápí znojemské památky. Například hrad Bítov začal s opravou statiky už v roce 1979, po přerušení není dodnes dokončena.