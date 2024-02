Na látání děr nestačí ani miliardy, kilometrů rozbitých silnic neubývá

Na první zamyšlení to nezní příliš pozitivně a každý řidič jistě ví o místech, kde silničáři jen látají ty nejhorší díry a pořádná rekonstrukce je desítky let v nedohlednu. Třeba jako v případě cesty vedoucí z Ostrovačic do Veverské Bítýšky na Brněnsku. Děr je tu skutečně požehnaně a záplat snad ještě víc, nicméně s opravou se stále nepočítá.

Podobný tankodrom mají i v Kuničkách na Blanensku, na ten se letos už dostane. „Za nový povrch budeme opravdu rádi. Trasa je za poslední roky poškozená o to víc, jak tudy jezdila těžká nákladní auta se dřevem,“ přibližuje starostka Kuniček Martina Filoušová (nez.).

Výběr z letošních oprav krajských silnic Blanensko: Velké Opatovice – Jevíčko

Těchov – Vavřinec

Velké Opatovice – Jevíčko Těchov – Vavřinec Brněnsko: Nedvědice –Sejřek

Doubravník – Klokočí

Nedvědice –Sejřek Doubravník – Klokočí Břeclavsko: Hustopeče (průtah)

Velký Dvůr – Vlasatice

Hustopeče (průtah) Velký Dvůr – Vlasatice Vyškovsko: Komořany (průtah)

Rostěnice

Komořany (průtah) Rostěnice Hodonínsko: Násedlovice – Dražůvky

Hodonín (průtah)

Násedlovice – Dražůvky Hodonín (průtah) Znojemsko: Znojmo, Přímětická ulice

Tavíkovice (průtah)

Po odkladech z loňska se silničáři letos už skutečně chtějí pustit do oprav Černovické v Brně či trasy ze Zastávky na Brněnsku směrem na Vysočinu. „Podobné přesuny termínů jsou spíše výjimečné,“ tvrdí ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Celkem má kraj na svých silnicích v letošním roce v plánu minimálně 138 staveb za víc než dvě miliardy korun. „Počet projektů se za čtyři roky zvedl o čtyřicet procent,“ vyzdvihuje krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Navíc podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) tato čísla nemusí být konečná. Během roku chtějí politici najít v rozpočtu další půlmiliardu, aby udrželi podobnou sumu na opravy silnic jako v minulých dvou letech. Pro srovnání - v roce 2020, kdy na podzim dnešní koalice nastupovala do vedení kraje, činily výdaje na modernizace cest méně než 1,5 miliardy, která padla na necelou stovku dopravních staveb.

Poloviční cena díky soutěži

A právě také vyšším počtem investic hejtmanství reaguje na možné argumenty, že vyšší výdaje pouze polyká inflace, tedy dražší stavební práce. „Naopak, v soutěžích se nám daří výrazně snížit předpokládanou částku. Například nyní v jedné z nich byla nejnižší nabídka poloviční,“ přidává se také vedoucí silničářů Hanák, jenž v minulém volebním období zastával jako politik za Sociální demokracii post krajského náměstka pro dopravu.

„Tohle šetření je dalším zdrojem peněz pro opravy,“ nastiňuje Grolich, jak politici chtějí alespoň udržet nelichotivé číslo silnic v nevyhovujícím nebo havarijním stavu, které nyní ukazuje zhruba třetinu.

Stejné problémy kraj řeší u mostů. Loni bylo na nejhorším, havarijním stupni šest staveb, letos je to stejně, i když do nich šla loni nejvyšší suma za poslední čtyři roky. Za více než čtvrt miliardy se opravilo 56 konstrukcí. Letos jich je sice prozatím v plánu „pouze“ 24, ale za 334 milionů. Rovnou stovku ukousne nový most do Lelekovic na Brněnsku, kde je dnes snížená tonáž. Opravou projdou i ty v Rajhradě nebo Tišnově.

Rezervy v předcházení opravám

Starosta Židlochovic na Brněnsku a krajský opoziční zastupitel Jan Vitula (nez.) uznává, že stávající vedení skutečně do oprav sype velké množství peněz. „Vzhledem k letitému vnitřnímu dluhu kraje by ale byly potřeba ještě vyšší částky,“ míní. Na druhou stranu si uvědomuje, že už není příliš kde brát, pokud se nenavýší krajské příjmy.

Zároveň však vidí i rezervy v jisté prevenci, aby se rok co rok neopravovala stejná silnice, protože ji ničí přetížená nákladní auta a kamiony. „Variantou je častější vážení. Zrovna u nás by to bylo klíčové třeba na tahu do Blučiny, kde jsou krajnice utrhané relativně krátce po opravě. Rychlost ničení zrekonstruovaných částí by díky vážení nebyla tak vysoká,“ má jasno Vitula.

Zmiňovaná Blučina se ale v následujících letech dočká mnohem významnější stavby. Už v letošním roce začnou přípravy na více než miliardovou investici do obchvatu třítisícové obce, kudy si někteří šoféři zkracují cestu mezi dálnicí D2 a jediným úsekem D52.

Letos na první etapu spočívající v přeložkách sítí padne z celkového balíku necelých 24 milionů korun. Kvůli vysokým nákladům na dopravní projekt, který se řadí mezi ty vůbec nejdražší z krajského rozpočtu, jedná hejtmanství se státem o větší finanční pomoci nad rámec současných příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavět se ale bude v každém případě.