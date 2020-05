Mendlovo náměstí oživí více stromů i nová socha, doprava se však neřeší

9:14

Nová zeleň i další úpravy mají lidem zpříjemnit pobyt na Mendlově náměstí v Brně. Úpravy za 40 milionů korun budou hotové do dvou let. V té době tam také odhalí sochu zakladatele genetiky. Kritici však poukazují na to, že hlavním problém chaotické dopravy zůstane stejný jako dnes.