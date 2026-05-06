Ušetřit na stavebních zakázkách je přání každé obce nebo jiné veřejné instituce. Jenže Správě a údržby silnic Jihomoravského kraje se nabídka jedné z firem na opravu mostu přes železniční koridor u Lelekovic na Brněnsku zdála příliš nízká a měla pochybnosti, že bude dodrženo vše, jak zájemce slibuje.
Nejdříve jej správci silnic proto z tendru vyřadili. Když se ho po stížnosti zastal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nakonec celou soutěž předloni zrušili. Vypsání nového tendru však nenásledovalo, přestože most je už roky v havarijním stavu.
Už tehdy byl průjezd přes most zúžen, aby na něm mohlo jet vždy jen jeden směr, následovalo omezení tonáže, kdy tak do obce nemohly běžné autobusy, ale jen menší minibusy. Před týdnem přes most vybudovali speciální provizorní konstrukci za 4,5 milionu korun.
Cílem je, aby se stav mostu, pod nímž jezdí řada vlaků, dál nezhoršoval a spojení zůstalo zachované. „Pochopitelně zde platí omezení. Rychlost přes provizorní most je snížená na 20 kilometrů za hodinu a dopravu řídí chytrý semafor,“ sdělila mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová s tím, že toto provizorium most nijak nezatíží. Po položené konstrukci už mohou znovu přejíždět i běžné autobusy.
Hlavní otázkou ale je, kdy havarijní most silničáři nechají opravit nebo nahradit zcela novým, aby se nakonec stárnutím a dalšími vlivy úplně nezhroutil. Loni na podzim hovořila Švehlová jen obecně o přípravě nové veřejné soutěže, dnes však mluví ještě neurčitěji. „Aktuálně jednáme se Správou železnic. Jakmile budeme znát výsledek, pak můžeme hovořit o dalších krocích,“ uvedla.
Oprava se neustále odsouvá
Práce na mostu totiž logicky chtějí sladit s výlukou na železnici, jinak by kompenzace za vyloučení vlaků a náhradní autobusovou dopravu vyšlo jihomoravské silničáře draho. Původním plánem proto bylo opravit most před dvěma roky, kdy byl kvůli rekonstrukci nádraží v Brně-Králově Poli omezený provoz na koridoru z Brna na Žďár nad Sázavou.
Loni železničáři na dotaz iDNES.cz odpověděli, že se s tříměsíční výlukou jedné koleje kvůli opravě tohoto mostu počítá letos. Sami silničáři však mluví jinak, podle mluvčí v tuto chvíli počítají s pozdějším datem – rokem 2027.
To je totiž i termín, kdy se železničáři chystali znovu vrhnout do prací na této části trati, konkrétně na opravě nádraží v Tišnově a úseku k Brnu, konkrétně do Kuřimi. Náklady na tuto výluku by tak šly primárně za nimi.
Plány se ale mění a opravy trati i stanice se nejspíš posunou až za rok 2030 kvůli souběžným pracím na koridoru přes Českou Třebovou, kudy mohou dotčený úsek dopravci objíždět, jak popsal server Zdopravy.cz.
„Výsledek jednání se Správou železnic nemůžu předjímat. Jakmile budou jasné závěry, ráda je zveřejním,“ dodala mluvčí silničářů.