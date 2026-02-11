Třiapadesátiletý muž minulou středu odpoledne nezvládl řízení a po smyku se s autem ocitl ve vinohradu na protější straně silnice. Zároveň poškodil dopravní značení a plot.
„Podle svědků po nárazu z vozu vystoupil a lehl si na krajnici, kde vyčkal na příjezd složek integrovaného záchranného systému,“ přiblížila policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Už při prvním kontaktu s řidičem bylo policistům zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Ovšem výsledek dechové zkoušky je zaskočil. Napoprvé činil 3,7 promile alkoholu, napodruhé dokonce přes čtyři promile.
„Muž uvedl, že si dal jen dvě deci vodky v poledne a poté údajně už nepil,“ zmínila Hrůzová s tím, že dechovou zkoušku hlídka prováděla po 16. hodině.
Šofér přišel o řidičský průkaz a bude se zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.