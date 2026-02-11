Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

  14:04,  aktualizováno  14:04
Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté vystoupil a lehl si na krajnici. Hodnota na alkoholtesteru pak překvapila i otrlé strážce zákona.

Třiapadesátiletý muž minulou středu odpoledne nezvládl řízení a po smyku se s autem ocitl ve vinohradu na protější straně silnice. Zároveň poškodil dopravní značení a plot.

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem ve vinohradu.
Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem ve vinohradu.
Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem ve vinohradu.
Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem ve vinohradu.
4 fotografie

„Podle svědků po nárazu z vozu vystoupil a lehl si na krajnici, kde vyčkal na příjezd složek integrovaného záchranného systému,“ přiblížila policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Už při prvním kontaktu s řidičem bylo policistům zřejmé, že je pod vlivem alkoholu. Ovšem výsledek dechové zkoušky je zaskočil. Napoprvé činil 3,7 promile alkoholu, napodruhé dokonce přes čtyři promile.

Můžu si dát ještě prosecco? Řidič nadýchal přes dvě promile, jel bez pneumatiky

„Muž uvedl, že si dal jen dvě deci vodky v poledne a poté údajně už nepil,“ zmínila Hrůzová s tím, že dechovou zkoušku hlídka prováděla po 16. hodině.

Šofér přišel o řidičský průkaz a bude se zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Autor: