Šedesátník seděl ve středu ráno na travnatém pásu u silnice ve Slatině. Kolemjdoucí, kteří jej slyšeli pokřikovat, měli strach, aby nespadl pod auto, a zavolali strážníky.
Při komunikaci s nimi sršel muž humorem. „Po otázce, jestli popíjel, se rozpustile rozesmál a odvětil, že pořád pije jenom kolu. Dotaz, jestli ví, kde se právě nachází, potutelně glosoval poznámkou, že je v pytli. U toho strážníkům opakoval, jak je rád, že je vidí,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Na opilce sotva stačil tester, napodruhé ohromená hlídka naměřila přes pět promile
Zatímco s komunikací muž problém neměl, fouknutí při dechové zkoušce se mu několikrát nezdařilo. Když konečně uspěl, ukázal přístroj hodnotu téměř pět a čtvrt promile.
Vzhledem k tomu, že taková míra alkoholu může být smrtelná, mu strážníci zavolali zdravotníky, kteří jej po vyšetření odvezli do nemocnice.