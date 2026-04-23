Kde jsem? V pytli, vtipkoval opilý muž se strážníky. Nadýchal smrtící dávku

  10:34,  aktualizováno  10:34
Velmi veselou náladu měl muž, který posedával u silnice v Brně. Když jej oslovili strážníci, se smíchem na ně chrlil vtipy. Při dechové zkoušce však nadýchal hodnotu, která může být smrtelná, proto jej hlídka raději poslala do nemocnice.

Šedesátník seděl ve středu ráno na travnatém pásu u silnice ve Slatině. Kolemjdoucí, kteří jej slyšeli pokřikovat, měli strach, aby nespadl pod auto, a zavolali strážníky.

Při komunikaci s nimi sršel muž humorem. „Po otázce, jestli popíjel, se rozpustile rozesmál a odvětil, že pořád pije jenom kolu. Dotaz, jestli ví, kde se právě nachází, potutelně glosoval poznámkou, že je v pytli. U toho strážníkům opakoval, jak je rád, že je vidí,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Na opilce sotva stačil tester, napodruhé ohromená hlídka naměřila přes pět promile

Zatímco s komunikací muž problém neměl, fouknutí při dechové zkoušce se mu několikrát nezdařilo. Když konečně uspěl, ukázal přístroj hodnotu téměř pět a čtvrt promile.

Vzhledem k tomu, že taková míra alkoholu může být smrtelná, mu strážníci zavolali zdravotníky, kteří jej po vyšetření odvezli do nemocnice.

