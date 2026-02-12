Společně se 114 českými olympioniky vyrazil do Milána také jeden kněz. Kaplan Českého olympijského výboru Oldřich Chocholáč není v této roli prvně, jde už o jeho čtvrté hry.
Osobně je k dispozici sportovcům v Miláně. Ti, kteří závodí v Cortině a na dalších závodištích, mohou jeho služby využít po telefonu, kde je jim dostupný pořád. „Snažím se být co nejvíce mezi našimi sportovci. Jsem velmi rád, že je tentokrát mohu provázet i na sportovištích během tréninku i při samotném sportovním klání,“ říká farář z Telnice u Brna.
Pikanterie ze své praxe zásadně nepouští. V české povaze podle něj není veřejná ventilace víry běžná. Jeho služba je tak víc individuální než u kaplanů jiných výprav.
„Jde o službu nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří chtějí s kaplanem sdílet své radosti i naděje, smutky i bolesti, výhry i prohry, nejen ty olympijské. A to samozřejmě bez ohledu na vyznání. S kým a o čem jsem během olympiády mluvil, však zůstane něco jako zpovědní tajemství,“ řekl už po pařížské misi.
Jeho služba pak nekončí se zhasnutím olympijského ohně v místě konání. Olympionici mají jeho podporu i pomoc k dispozici i mimo sportovní svátek. „Našim olympionikům jsem k dispozici neustále a vždy se těším z každé příležitosti se znovu s nimi setkat a společně sdílet jejich životní radosti i bolesti,“ dodává Černý.
Služba olympijského kaplana má ve světě svou tradici. Jako první ji zavedl italský národní olympijský výbor na olympijských hrách v Soulu v roce 1988. Papež František poslání olympijských kaplanů popsal jako „přátelskou přítomnost, která chce ukázat blízkost církve“.
V praxi se náplň práce olympijského kaplana projevuje například v osobním rozhovoru, modlitbě, požehnání, při svátosti smíření nebo slavení bohoslužeb. Sportovci a sportovkyně mohou kaplana potkat v olympijské vesnici nebo kdykoliv kontaktovat přes mobil či sociální sítě.
V samotné olympijské vesnici v Miláně je možné nalézt zvláštní místnost pro modlitbu, která je otevřeným prostorem pro různá vyznání a náboženství. V centru Milána je také sportovcům během olympiády zvláště věnována bazilika San Babila, kde jsou vítáni i všichni fanoušci a návštěvníci města.