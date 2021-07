V Brně si podruhé užijí olympijský festival, u Svratky vyrostlo malé Tokio

Zatímco Lucie Šafářová v sobě nezapře hbitost bývalé špičkové tenistky a nahoru vyšplhá bez větších obtíží, mně cesta přes jednotlivá madla trvá o něco déle.



A když se i s pomocí rad dvou instruktorů ze země dotknu vítězně vrcholu, to nejhorší mě teprve čeká – seskok dolů. Nakonec se odhodlám a s bušícím srdcem se spustím zpět k zemi.

Podobný zážitek (nejen) při sportovním lezení si ode dneška mohou vyzkoušet návštěvníci Olympijského festivalu, který vyrostl v areálu SKP Kometa v brněnských Pisárkách. Speciální park je vedle Prahy jediným v republice.

Právě lezecká stěna, na níž exceluje největší jihomoravská medailová naděje Adam Ondra, je spolu s velkou branou a skateparkem to první, co lidé mířící do areálu u řeky Svratky uvidí. A ve čtvrtek dopoledne to bylo také to jediné, co už bylo dokončené.

Až do 8. srpna budou pro zvědavce i odvážlivce připravena stanoviště hned pro třicet sportů, která spolu s edukační zónou, doprovodným programem a známými sportovními tvářemi vytvoří „malé Tokio“.

Olympijský festival navazuje na svého zimního předchůdce z roku 2018 na výstavišti, který zaznamenal velký úspěch a přilákal 157 tisíc návštěvníků.



„Doufáme, že opět přijde co nejvíc lidí. Netroufáme si ale říct, jestli jich bude více, nebo méně než v roce 2018, vše závisí na aktuálních protiepidemických opatřeních,“ sděluje projektová manažerka festivalu Naďa Černá.

Momentálně je pro vstup do areálu potřeba potvrzení o negativním testu, očkování či prodělaném covidu.

Vstup za 50 korun

Na dnešním slavnostním zahájení v 18 hodin vystoupí frontman kapely Mirai, objeví se ambasadorky festivalu Lucie Šafářová s Šárkou Kašpárkovou a bude se symbolicky zapalovat olympijský oheň.

V sobotu se od 14 hodin uskuteční tenisová exhibice, v níž nastoupí ke čtyřhře bývalé tenistky Šafářová a Dája Bedáňová s hokejisty Tomášem Plekancem a Martinem Nečasem. Rozhodčí jim bude dělat bývalá atletka Kašpárková.



„Přemýšlíme, že bychom po zápase vylosovali někoho z diváků, aby si s námi zahrál, ale přesně naplánované to ještě není,“ podotkla Šafářová. Po exhibici bude následovat autogramiáda účastníků.

Vstup bude dnes zdarma, kvůli omezené kapacitě je však doporučena registrace online. Po zbytek olympiády bude stát vstup 50 korun, park bude otevřen od 9 do 19 hodin, v pátek a sobotu pak o hodinu déle.

Z japonského Tokia se do toho brněnského po svých závodech přesunou i samotní olympionici. „Příští týden by měl dorazit šermíř Alexander Choupenitch, poslední den festivalu – 8. srpna – snad i Adam Ondra,“ informuje Černá. V Pisárkách se vedle sportování a sledování živých přenosů budou rovněž točit pozdravy, které budou promítány přímo na olympijských stadionech.

Poselstvím festivalu je snaha přimět děti ke sportování. „Chceme, aby se v září co nejvíce dětí vrátilo do svých klubů,“ říká Kašpárková.



Právě nejmladším návštěvníkům bude věnována i speciální zóna EDA. S pomocí videí a informačních polepů se nejen děti, ale i jejich rodiče dozvědí víc o historii i současnosti olympijských her. „Fair play, respekt a odvaha jsou základními hodnotami, které by se při příležitosti her měly připomenout,“ oznamuje Kašpárková.

Edukační zóna bude obsahovat také omalovánky, vystřihovánky a další tvořivé aktivity, ale i fotokoutek s maskotem festivalu.

Pro děti budou připravené rovněž hrací karty, do nichž si budou zapisovat splnění každého ze stanovišť. Dvě z nich se nacházejí mimo areál Komety, a to na blízkém koupališti Riviéra a na náměstí Svobody, kde se bude hrát plážový volejbal. Za devět splněných úkolů získají děti malou odměnu, za všechny pak velkou.