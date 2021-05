Bývalý starosta Černovic vidí za odvoláním snahu o ovládnutí pískovny

Už třetí starosta za poslední volební období vede brněnské Černovice. Před necelými dvěma týdny zastupitelé městské části těsnou většinou odvolali Ladislava Kotíka z nejsilnějšího uskupení Společně pro Černovice a jeho nástupkyní zvolili Petru Quittovou (Černovičtí patrioti). Proměny se ostatně dočkala i celá rada.



„Vše nasvědčuje tomu, že šlo o pískovnu, protože s programem žádná ze stran neměla problém,“ poznamenal Kotík.



Nové vedení v čele se starostkou Quittovou se nicméně dušuje, že jeho verze není pravdivá. Odvolání jednatele pískovny Daniela Smrčka bylo nicméně bleskurychlé a radní se k němu scházeli dokonce v neděli, dva dny po zvolení do svých funkcí.

„Odvolávali jsme i předsedy komisí, a při tomto jednání jsme tak odvolali i pana jednatele. Má to nějaké důvody a nějak jsme se na tom domluvili. Primární je snaha, aby ve vedení pískovny figurovali lidé, kteří jsou dnes v koalici,“ vysvětlila změnu pro MF DNES starostka.

Na post jednatele firmy se tak vrací její někdejší šéf a zároveň „čerstvý“ radní za ČSSD Jiří Novotný. Nově ve vedení získají svého zástupce i lidovci v podobě místostarosty Jiřího Hasoně.

Náměstek se přel o uložení zeminy

Pískovna v režii městské části je přitom celkem netypickou formou vlastnictví, protože městské firmy má většinou pod taktovkou přímo vedení Brna a magistrátní koalice. Ta tak nemůže šéfům černovické pískovny jen tak něco nařídit.

A právě nevyhovění žádosti ze strany magistrátu vyvolalo před časem spor mezi odvolaným jednatelem a náměstkem brněnské primátorky Petrem Hladíkem (KDU-ČSL).

„Pan náměstek po mně chtěl, abych v pískovně umožnil uložit asi 250 tisíc tun zeminy a kameniva, které vzniknou při stavbě protipovodňových opatření. Já mu ale řekl, že na takové množství zkrátka nemám místo, což ho samozřejmě nepotěšilo. Reagoval, že kdybychom byli městskou firmou či v koncernu, dal by mi to pokynem,“ popsal Smrček.

Na další místa pro možné ukládání odpadu ve vytěžených prostorech tehdy neměl potřebná povolení. „Od té doby se ale povolenky podařilo posunout, takže dnes bych mu už odvětil, že je to na 90 procent možné,“ doplnil.



Hladík neshodu potvrdil a svoji snahu o odvoz materiálu do pískovny vysvětluje tím, že chtěl snížit cenu celé zakázky. „Je rozdíl, jestli se jezdí do Černovic, nebo až někam na Vysočinu. Sice jsme se nedohodli, to ale neznamená, že se zhotovitel stavby nemůže s pískovnou domluvit teď,“ prohlásil Hladík.

Lidovci chtěli po střetu do vedení pískovny

Po pár měsících od tohoto střetu, kdy se podle Kotíka vztahy s magistrátem zhoršily, přišla černovická KDU-ČSL s tím, že vypovídá koaliční smlouvu, a následně vznikla nová dohoda – a její součástí je už zmíněný post jednoho z jednatelů pro lidoveckého místostarostu Hasoně.



„Je to nesmysl,“ reagoval Hasoň na to, jakou roli hrál v celé proměně koalice právě Petr Hladík, který je také šéfem brněnské KDU-ČSL. Podle Hasoně byli lidovci především nespokojeni s prací místostarostky Šárky Korkešové (dříve ANO), s níž už nechtěli dál spolupracovat.¨

Důležitost pískovny upozaďuje, přestože na jednáních při koaliční krizi se výrazným způsobem řešila. Trojblok KDU-ČSL, ČSSD a ODS totiž přišel s tím, že chce rozšířit počet jednatelů ve firmě na tři místo dosavadního jednoho.



Kromě dnes již odvolaného Smrčka by tak svého zástupce získala ČSSD a právě lidovci. To ve výsledku znamená, že by dva noví jednatelé mohli jednoduše přehlasovat Smrčka, a tak ovládnout i vedení firmy. I proto Kotík na požadavek nepřistoupil, následně vznikla nová koalice bez jeho sdružení.

Nová koalice převod pískovny nevylučuje

V podivné situaci vyvstává otázka, zda nepřijde změna majitele, a tedy převod z majetku městské části na město. Podle Hasoně to není na pořadu dne, jeho kolega Novotný ani černovická starostka však tuto možnost nevylučují, spíše naopak.

„Určitě chceme u pískovny více spolupracovat s magistrátem, do budoucna připadá v úvahu fúze, nebo převzetí městem,“ nastínila Quittová.

Podle Novotného by bylo dobré být součástí koncernu i kvůli tomu, že budoucí revitalizace a rekultivace areálu vyjde na obří sumu, na niž si prý sama společnost nevydělá. Je tak třeba získat peníze odjinud, v čemž by začlenění do koncernu mohlo pomoci. „Tyto požadavky byly a stále jsou,“ podotkl.

Místo pískovny chce magistrát park

Právě v týdnu, kdy se měnila koalice v Černovicích, vydali lidovci prostřednictvím magistrátního tiskového oddělení zprávu s titulkem, že místo pískovny vznikne park a jeho podoba vzejde ze soutěže za 1,5 milionu. Smrček si ale myslí, že výsledná studie skončí v šuplíku, protože v pískovně jsou zásoby minimálně na dalších 50 let těžby.

Hladík s tím ale nesouhlasí. „V pískovně jsou hektary polí, kde se bude těžit třeba za třicet let, ale teď tam může být park,“ dodal. I v tomto případě potřebuje magistrát součinnost s vedením firmy. Se změnou lze očekávat, že noví jednatelé budou v tomto ohledu více aktivní.