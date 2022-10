Odboráři řeší sloučení jihomoravských nemocnic, obávají se privatizace

Ve středu odpoledne také odboráři jednali s krajským radním pro zdravotnictví Jiřím Kasalou (ODS) a hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL).

„Máme zkušenosti z mnoha jiných krajů, kde jsou nemocnice transformované a tento krok negativně dopadl na pacienty i zaměstnance,“ upozornila předsedkyně odborářů Dagmar Žitníková. Zmínila ekonomickou ztrátovost, kterou podle ní dokazují data z Královéhradeckého, Plzeňského či Ústeckého kraje.

Žitníková mimo jiné podotkla, že kraj chce do zdravotnické akciovky přitáhnout i „strategického partnera“, jinými slovy nalákat soukromníka a nemocnice zprivatizovat, jak si to odboráři překládají. Na dotaz MF DNES nicméně přiznala, že slova o strategickém partnerovi v materiálu, který radní projednávali, ve skutečnosti nejsou. V usnesení se píše jen o prověření zapojení dalších subjektů do krajské akciové společnosti.

Pod nimi se přitom mohou skrývat i malé městské nemocnice v regionu, především ta v Boskovicích. Tamní radnice už víc než rok diskutuje s představiteli kraje o možném převodu zdravotnického zařízení pod hejtmanství a jeho začlenění do společného holdingu.

„My si to vykládáme v duchu toho, co má smysl. Aby se tam zapojily ještě Boskovice, to nevím. Nemocnice s jediným akcionářem, kterým by byl kraj, ale žádný smysl nedává,“ je přesvědčený šéf druhé lékařské odborové centrály Martin Engel.

Vedení kraje souhlasí se širší diskusí

Odboráři si stěžují i na to, že k tak zásadnímu kroku nemají dostatek informací. Uklidňující slova politiků o tom, že se nic privatizovat nebude, pro pacienty se nic nezmění, a naopak dojde k efektivnějšímu řízení zdravotnických zařízení, označují za chlácholení, u něhož je potřeba být obezřetný.

„Někdo může říct, že to je dedukce a nemusí to být pravda, my to také můžeme připustit, nicméně chybí koncepce, kde se bude poskytovat jaká péče. To je přitom zásadní i pro pacienty. Zastupitelé bez této koncepce dají radním bianco šek,“ říká Žitníková.

Vedení kraje ve středu rozhodlo, že bod o transformaci nemocnic nezařadí na listopadové jednání zastupitelstva. „Zpráva vyvolala mezi veřejností velkou diskusi. Uvědomujeme si, že je zapotřebí vše dovysvětlit a projednat se širokou veřejností, odbornou veřejností i přímo v nemocnicích,“ podotkl radní Kasala.

Hejtman Grolich ovšem zároveň upozornil, že současný systém krajských nemocnic je dlouhodobě neudržitelný. „Je potřeba ho zefektivnit. Musíme hledat nejvhodnější řešení pro zajištění dostupné a kvalitní péče na jižní Moravě,“ prohlásil.