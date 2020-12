Denně otestují na 10 tisíc Jihomoravanů, odběrová místa budou i u zubařů

Ve vyhrazený čas přijede zájemce na testovací místo, kde již čeká odběrový tým, který provede výtěr z nosohltanu. Zda je člověk v danou chvíli infekční, se dozví do 20 minut.

Takový postup absolvují všichni lidé, kteří se zapojí do plošného antigenního testování na covid-19.

Na pokyn ministerstva zdravotnictví odstartuje po celém Česku už 16. prosince, tedy o dva dny dříve, než bylo v plánu, a potrvá až do 15. ledna.



S dobrovolným testováním zdarma vypomůžou v Jihomoravském kraji téměř všechny nemocnice, ale také čtvrtina praktických lékařů pro dospělé. Vzniknou i další speciální testovací místa. Podle expertů je tento krok jediná šance, jak předejít třetí vlně koronaviru a prožít vánoční svátky v relativním klidu.



Na jižní Moravě by týmy měly být schopné otestovat až 10 tisíc pacientů denně. Jen na brněnském výstavišti, kde již vyhrazené místo funguje, navýší od příštího týdne kapacitu na tisíc odběrů každý den. Nyní je to kolem tří stovek.

„Zájem totiž rychle roste a v kraji pravděpodobně výrazně převýší kapacitu. Myslím, že nakonec se podaří otestovat asi třicet procent obyvatel,“ věří Jindřich Vobořil z brněnské organizace Podané ruce, který antigenní testy dlouhodobě používá a plošné odběry na koronavirus pomáhal prosadit a organizovat.

Na další test znovu za pět dní

Pokud je jeho odhad správný, na testy v Jihomoravském kraji postupně přijde okolo 350 tisíc lidí. Mimo jiné i do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA). Zájemci zamíří do Odběrového centra covid, jež otevře v pracovní dny i o víkendu od 7 do 18.30 hodin. Týmy se chystají na směny také o vánočních svátcích i na Nový rok, jen ve zkráceném čase od 8 do 12 hodin.

Testování přehledně Dobrovolné testování na covid-19 začíná 16. prosince a končí 15. ledna .

a končí . Antigenní test zjistí, zda je člověk infekční v době odběru. Vyjde na 350 korun, plně ho však hradí zdravotní pojišťovny .

. Je možné se nechat otestovat opakovaně, nanejvýš ale jednou za pět dnů. Zájemci s sebou musí mít průkaz pojištěnce nebo jiný náhradní doklad .

. Stěr se provádí z nosohltanu, výsledek je znám do 20 minut .

. Odběrová místa na jižní Moravě lidé najdou takřka ve všech nemocnicích, včetně obou fakultních v Brně. Jsou dohledatelná na webu ministerstva zdravotnictví.

Zapojí se také praktičtí lékaři, zubaři a ambulantní specialisté. Doporučují sledovat jejich weby.

Jsou schopné provést až dvacítku testů za hodinu, stejně jako Fakultní nemocnice Brno. „Pro čekající na výsledek jsme vytvořili speciální místnost. V případě pozitivního výsledku jde pacient ihned ve stejném centru na PCR test. Antigenní test mohou lidé opět podstoupit nejdříve za pět dní. Objednávkový systém jsme již spustili na webových stránkách nemocnice,“ uvedla mluvčí FNUSA Dana Lipovská.



Postup nyní ladí také vedení Brna v čele s náměstkem primátorky Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), který má na starosti zdravotnictví. Testovat se podle jeho slov bude v Nemocnici Milosrdných bratří. „Také řešíme, zda zapojíme Úrazovou nemocnici, kde máme trochu prostorový problém,“ naznačil Hladík.

Zapojit se mohou i ordinace praktických lékařů, ale i zubaři a ambulantní specialisté. Testování je na rozhodnutí každého z nich. „Na jižní Moravě půjde podle mých informací asi o čtvrtinu praktických lékařů pro dospělé, celkově jich máme kolem šesti stovek. Zapojí se určitě i někteří doktoři pro děti a dorost. Já sám jsem připravený ve své ordinaci testy dělat. Přijmu i pacienty, kteří jsou zaregistrovaní u kolegů, ale ti službu neposkytnou. Nechceme například, aby se kvůli riziku nákazy účastnili starší lékaři v důchodovém věku,“ poznamenal předseda Sdružení praktických lékařů na jihu Moravy Ivo Procházka.

Zatím neexistuje žádný veřejný seznam zapojených ordinací. „Doporučuji sledovat weby a informační kanály jednotlivých lékařů. I já zveřejním pokyny na internetu. Co se týče kapacity, vidím to maximálně na sto testů týdně,“ doplnil.

Pomůžou hasiči i vojáci

Kolik ordinací bude k dispozici v Jihomoravském kraji, zatím není jasné. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) může jít celorepublikově o více než pět tisíc praktických lékařů, šest tisíc zubařů a devět tisíc ambulantních specialistů. Ne všichni s tím ale počítají.



„Testování je pro nás velmi komplikované. Hlavně kvůli podmínkám, které musíme v ordinacích dodržet, pokud se do systému chceme zapojit,“ upozornil šéf Oblastní stomatologické komory v Brně Ladislav Bárta.

Lékaři si stěžují hlavně na hygienické předpisy. „Abyste dostali povolení, trvá to minimálně týden,“ naznačil Procházka.

Situaci nyní mapuje jihomoravský odbor zdravotnictví, který se zároveň snaží zkoordinovat odběrová místa v krajských zařízeních. „Podle aktuálních informací se nejspíše zapojí všechny naše nemocnice, včetně těch menších, například v Hustopečích. Tam, kde nemají dostatek pracovníků, požádáme o pomoc hasiče nebo armádu. Pokyn od ministerstva zdravotnictví jsme dostali teprve v pondělí, takže všechno řešíme narychlo. Snažíme se vytipovat také další místa, kde by bylo možné vytvořit odběrová stanoviště,“ informoval nový jihomoravský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS).