Jakmile přijde vakcína, jsme připraveni očkovat ve velkém, říká radní

„Je to určitě výzva a zatím toho nelituji. Začátek je vždy těžký – a do toho covid. Ale když se tato oblast dobře pojme, hned jsou vidět výsledky,“ říká Jiří Kasala, který nyní dohlíží na očkovací manévry.

Jaký je aktuální stav očkování na jižní Moravě?

V prvním únorovém týdnu bychom měli dokončit očkování zdravotníků z nemocnic v Brně, v polovině února by pak měli být proočkovaní i zdravotníci z nemocnic ve zbytku kraje. A pokud budou vakcíny podle plánu, tak od 8. února poběží očkování v nemocnicích v okresech a postupně i v očkovacích centrech. Termín se ještě může měnit podle reálných dodávek.

Příští pondělí se měl otevřít rezervační systém na očkování i pro širokou veřejnost, ale nyní to vypadá, že se vše o několik měsíců zpozdí. Lidé se obávají, že pokud nejsou v rizikové skupině, dostanou se na řadu nejdřív v létě...

Mohu všechny ubezpečit, že co se týče kraje, tak jsme na očkování připraveni. A to prostřednictvím očkovacích center, ale zároveň můžeme distribuovat vakcíny i do ordinací praktických lékařů. Jakmile přijde dodávka očkovací látky, můžeme začít.

7 tisíc vakcín Pfizer/BioNtech dostává týdně Jihomoravský kraj. 2 tisíce seniorů nad 80 let každý týden v kraji naočkují.

Současný systém pro lidi nad 80 let ale působí složitě a hodně z nich s ním má problémy. Snaží se jim kraj nějak pomoct?

Jdeme tomu maximálně naproti, a to nejen co se týče seniorů. I pro ostatní může být systém složitý. Zřídili jsme proto infolinku 800 129 921, jež funguje od 8 do 16 hodin. Máme deset operátorů, kteří pomáhají volajícím. Dotyčnému zarezervují termín na očkování, aniž by volající musel v telefonu hledat PIN.

Neustále se také řeší sedm očkovacích center, která vzniknou v okresech a každé má podat vakcínu až tisícovce lidí za den. Kolik bude potřeba zdravotníků pro zabezpečení jejich provozu? Máte už je zajištěné?

S tisíci lidmi za den se počítá při maximálním vytížení, ale stále budou potřeba jen jednotky zdravotníků, což je vidět na očkovacím centru, které již funguje na brněnském výstavišti. Počítáme také s lékaři a zdravotními sestrami, chod zajistí příslušné okresní nemocnice a další dobrovolníci. Když se budeme bavit o pěti lékařích na jedno centrum, tak to možná bude i hodně.

Jak to vypadá s nápadem Jindřicha Vobořila z Podaných rukou, který na základě zkušeností ze zahraničí tvrdí, že je ideální zapojit do očkování Charitu či Český červený kříž, aby se zdravotnickému personálu uvolnily ruce pro jeho primární práci?

Jak už bylo řečeno, možná se širší veřejnost začne očkovat až v létě. Smysluplné bude začít řešit toto téma, až budeme vědět o větším objemu vakcín. Netlačíme a nekopeme do rychlého rozbíhání, protože teď není důvod. Navíc jsme skutečně schopni rychle zajistit očkovací kapacity v centrech.

Ptám se proto, kdyby náhodou přišla větší dodávka vakcín, abyste nebyli zaskočení.

To se nestane. Stačí pouhých 24 hodin k posílení očkovacího centra na brněnském výstavišti, kde jsou schopní zaočkovat denně až 3 500 lidí. Co se týče dalších center, už jsme otevřeli jedno ve Znojmě. Další máme rozjednaná a ani distribuce do ordinací není problém.

Co v tomto směru může podniknout Jihomoravský kraj? Opravdu mu nezbývá než jen čekat?

Máme koordinátora, který komunikuje s ministerstvem zdravotnictví a vládou. Ale ve chvíli, kdy do Česka ani nepřijede vakcína, tak to o nás jako o kraji není.

Ministerstvo zdravotnictví tento týden doporučilo pozastavit rezervace na očkování první dávky, protože chybí vakcína na přeočkování. Jak se k tomu kraj postaví?

Pro nás se nic nemění. O výpadku se ví už delší dobu, uzpůsobili jsme tomu strategii. Vypsané termíny nikomu nerušíme a očkování v domovech pro seniory dál zůstává pro kraj prioritou.

Jiří Kasala (34) Narodil se v Hodoníně, vystudoval psychologii a mediální komunikaci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a navazující studium na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Již na vysoké škole začal s podnikáním. Pět let pracoval ve státním sektoru a od roku 2015 řídí dvě společnosti.

Členem ODS je od roku 2005. Po říjnových krajských volbách se stal zastupitelem a následně radním pro oblast zdravotnictví.

Jsou názory, že bychom měli mít co nejširší spektrum vakcín, aby se očkování urychlilo. Tedy včetně dodávek z Ruska a Číny, kterým část veřejnosti nedůvěřuje. Co si o tom myslíte?

Každá vakcína, která se bude aplikovat, musí být řádně otestována a schválena. Na různé látky totiž mohou lidé reagovat odlišně. Není však důvod k obavám. Jsme v Evropské unii a vakcíny, jež lidé dostanou, budou řádně prověřené.

Měli by mít lidé možnost vybrat si vakcínu? Třeba by to přesvědčilo i některé odpůrce.

O tom, jaký typ látky člověk dostane, by měl rozhodnout lékař. Ten nejlépe ví, jestli má pacient vyšší tlak nebo jiné zdravotní potíže a jaké je pro něj nejlepší řešení.

Kvůli koronaviru jsou opět pozastaveny neakutní zákroky jako třeba ortopedické operace. Jak dlouho mohou nemocnice v tomto režimu fungovat?

Určitě je to problém, protože v létě můžou začít chodit lidé s problémy, které se odkládaly a už odložit nejdou. Proto je klíčové proočkovat rizikové skupiny, aby se situace začala zlepšovat. Jinak nic nezmůžeme, musíme prostě dál respektovat platná nařízení vlády.

Jak to vůbec vypadá s investicemi do nemocnic?

Snažíme se řešit prioritně havarijní stavy. Co se týče dalších investic, uvažujeme nad úvěry a chceme také využít evropské dotace, aby se investice úplně nezastavily.

V nemocnicích jsou nevyužité kapacity, které by se mohly přeměnit na lůžka pro dlouhodobě nemocné, jichž je zoufale málo. Chystáte takovou transformaci?

V souvislosti s covidem se začalo řešit, že nemocnice musí mít v záloze lůžka pro podobné případy. Nemusí to však být nutně pandemie. To se teď aktuálně diskutuje, jenže chybí personál.