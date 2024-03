Po letech čekání je obchvat Břeclavi na dohled, ŘSD ukázalo nejnovější plány

„Od roku 2007 je pro stavbu obchvatu vydané platné územní rozhodnutí. Z jednání s dotčenými účastníky řízení však vyplynula celá řada požadavků, jež si vyžádaly změnu technického řešení. A právě ty jsou v nových plánech zapracované,“ vysvětlil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Vedení města logicky usiluje o to, aby stavba začala co nejdříve. Podle zástupců ŘSD jde inženýrská činnost do finále. Žádost o společné povolení chtějí ke krajskému úřadu podat do letošního pololetí a věří, že do konce roku jej budou mít v kapse. Už na podzim by měl začít odložený záchranný archeologický průzkum v trase obchvatu.

Kvůli letitým slibům panuje mezi místními skepse. Silničáři však můžou díky novele zákona o liniových stavbách přípravu téměř devítikilometrového obchvatu urychlit.

„Znamením, že projekt má zelenou, je také fakt, že ministerstvo dopravy nám umožnilo vést paralelní procesy. Zároveň s povolováním stavby už podnikáme kroky vedoucí k výběru zhotovitele. Samotnou soutěž bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí roku 2025. Stavbu by si pak měl vítěz soutěže převzít a zahájit na konci příštího roku,“ nastínil ideální scénář vedoucí úseku výstavby silnic ŘSD Tomáš Vyhlídal.

Řidiči by se tak po hotové trase mohli projet v roce 2028. Předpokládaná cena bez daně je 2,4 miliardy korun.

Závratných téměř padesát tisíc aut denně

Důvod pro stavbu obchvatu je podle silničářů i Břeclavanů zcela zřejmý, hustá doprava na místních silnicích první třídy vede přímo středem města, v létě se na extrémním zatížení podílejí také turisté či cyklisté. Podle měření hustoty dopravy v loňském březnu jsou zdejší trasy zatíženy desítkami tisíc aut denně.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Například na třídě 1. Máje byla na mostě přes odlehčovací rameno Dyje naměřena intenzita dvacet tisíc aut v obou směrech. Křížením ulic Lidická a Sovadinova denně projede přes čtyřicet tisíc vozidel a na křižovatce třídy 1. Máje a Pod Zámkem číselník mimo jiné vlivem obchodních domů ukázal závratnou cifru téměř padesát tisíc.

Dokončený obchvat odvede kamionovou dopravu a také umožní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi. Po jeho zprovoznění lze očekávat výrazné zklidnění centra města se všemi dopady, tedy i co se týče snížení hluku a znečištění ovzduší.

Břeclav je přitom důležitou silniční křižovatkou. Východně od města vede dálnice D2, která se kříží se silnicí I/55. V budoucnu by tak podle ŘSD měla být tato trasa první třídy, která spojuje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký kraj, rozšířena od křižovatky s dálnicí D2 do čtyř pruhů.