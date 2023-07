Řidiči už jezdí přes Svitavu po novém mostu, provizorní konstrukce se demoluje

Při jízdě východní částí městského okruhu už tak řidiči nemusejí usilovně šlapat na brzdu a dodržovat dvacetikilometrovou rychlost, která platila na ocelové provizorní konstrukci a hlídalo ji úsekové měření.

Podle Viléma Huryty ze stavební firmy Firesta-Fišer se na nově vybudovaný most podařilo převést dopravu v předstihu už uplynulou sobotu. „Původně to mělo být až v srpnu,“ podotýká.

Hned na to navázaly demoliční práce na provizoriu, z něhož se hluk projíždějících aut poslední rok nesl do okolí. Oddechnout si tak mohou i obyvatelé, kteří poblíž bydlí. Nejpozději do týdne bude podle Huryty konstrukce rozebraná a odvezená. „Poté hned začneme s demolicí původního mostu, což očekávám, že bude záležitost zhruba tří týdnů,“ přibližuje.

Přibližně v té době se provoz přes Tomkovo náměstí vrátí v celé délce do režimu dvou pruhů v každém směru. Od začátku srpna bude platit zatím jen přes most, v dalších částech bude až do 18. srpna ještě zavedeno zúžení.

„Během srpna také začneme s budováním pilot pro nový most, stejně jako se stavbou mostu přes Tomkovo náměstí směrem k Husovickému tunelu. Celý stavební objekt by pak měl být hotový na přelomu března a dubna příštího roku,“ sděluje Huryta.

Příští rok na jaře ovšem stavba za zhruba 2,5 miliardy korun neskončí, pokračovat se bude ještě několik následujících měsíců. „V tuto chvíli probíhá časová analýza celé stavby, ale předpoklad je, že bude hotovo na konci roku 2024,“ informuje šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Ještě letos by pak podle něj měly začít průzkumné práce na další plánované části velkého městského okruhu, a to tunelu pod brněnskými Vinohrady.