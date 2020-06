V parku VIDA! slyší na dálku díky sloním uším a malují světelnými paprsky

Odposlechnout rozhovor z několika desítek metrů mohou návštěvníci centra VIDA! díky sloním uším, jež patří k novinkám vědeckého parku. Pět z nich už je v provozu.

Lidé se mohou těšit na nové expozice, které vysvětlí třeba akustiku nebo vodní tlak. „Máme tu osvěžující vodní sloupec nebo kámen, který vyluzuje zvuky jako mušle, když ji přiložíte k uchu,“ přibližuje manažer Ondřej Hlouša.

Návštěvníky překvapí také unikátní přístroj, díky němuž uvidí dráhu denního svitu. „Na sluneční malování jsme pyšní, vymysleli jsme si to sami a nikde jsme to ještě neviděli. Pomocí dvou os můžete nastavovat desku, na které se dá kreslit slunečními paprsky,“ líčí Hlouša.



Prázdninový program zahrnuje i hrátky s dinosaury, díky nimž si děti vyzkouší archeologické vykopávky. Jeden pohyblivý dinosaurus, přesněji chasmosaurus, přivítá návštěvníky hned u vchodu do centra.



Děti prozkoumají zuby tyrannosaura rexe

„Zjistíme, jak vypadá trilobit nebo zub tyrannosaura rexe. V závěru si děti vyrobí vlastního dinosaura na památku. 3D film i program s pokusy je za příplatek ke vstupnému,“ prozradila Daniela Marková, která ve VIDA! dílny s pokusy pravidelně připravuje.



Za pěkného počasí se ve venkovní expozici konají i představení s pokusy. O prázdninách to bude science show Led nad zlato, která přiblíží vlastnosti různých skupenství vody.



„Led se z naší planety pomalu vytrácí a společně s ním mizí z pevniny i voda. Pokusíme se přijít na to, proč to tak je, a jestli je možné tomu zabránit. Ukážeme si, jak vzniká sníh, proč můžeme bruslit, co je to gejzír i jak dostáváme vodu do našich domácností a následně vracíme zpět do přírody,“ přiblížili tvůrci Janet Prokešová a Aleš Pilgr.



Podle Hlouši vyjde jeden nový exponát v průměru na půl milionu korun. Celkově je v areálu na 170 stálých exponátů, ale i další z putovních výstav.