V brněnské Nové Zbrojovce začali stavět první budovy budoucí čtvrti

Dosud byla v areálu prováděna zejména demolice dřívějších staveb. Také byla opravena budova bývalé nářaďovny, nyní nazvaná Zet.office. Stavba první nové budovy skončí koncem roku 2024.

„Chceme, aby nová budova byla co nejvíc energeticky soběstačná a udržitelná, vytvářela si vlastní energii a také s ní šetřila,“ uvedl ředitel Nové Zbrojovky Miroslav Pekník. Budova bude mít na střeše fotovoltaické panely, kontrolovaný přísun vzduchu podle její aktuální obsazenosti, zateplené fasády pro udržení tepla a bude zachycovat dešťovou vodu.

Vznikne zde prostor pro kanceláře, sdílené pracovní plochy, fitness centrum a restaurace. Současně je v areálu rekonstruováno původní ředitelství bývalé Zbrojovky. „Zrekonstruovanou budovu bychom chtěli otevřít už příští rok. Kromě kanceláří a střešní terasy s barem vzniknou prostory, které návštěvníky seznámí s historií staré Zbrojovky,“ řekl Pekník.

Součástí první fáze je i stavba bytů. „Za rok touto dobou začneme stavět první bytový komplex. Poté se začne stavět dalších dvě stě bytů,“ vypočítal Pekník.

Nová čtvrť nabídne obchody, komerční prostory, cyklostezky nebo náměstí s vodními prvky. „Celá Zbrojovka je podsklepená. Pod budovou E je skoro 500 parkovacích míst,“ uklidňuje Pekník obavy z parkování.

Srdcem staré Zbrojovky byla kotelna s komínem, ze které se stane i srdce Nové Zbrojovky. Tam je v plánu pivovar a velká přednášková síň.

Ani zdražování stavebních materiálů společnosti zatím plány nekazí. „Kupodivu jak ubývá práce, stát nestaví, hodně firem se hlásí do tendrů, protože nemají práci na příští rok. Práce se pro nás zlevnily,“ podotkl Pekník. Na druhou stranu přiznává, že se do cen ještě nepromítly energie, se kterými budou muset ceny přepočítávat.

Areál ožil letním kinem i olympiádou

„Díky nové Zbrojovce, respektive CPI, toto území, které v tuto chvíli působí poměrně neutěšeně, ožívá už několik měsíců. Přivedl se sem život, za všechno zmíním třeba olympijský festival nebo letní kino,“ chválí projekt primátorka města Markéta Vaňková (ODS).

První náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) přiznává, že zkoordinovat celou řadu aktivit investora a města nebylo jednoduché. „Je to asi největší brownfield, který v Brně máme. Je uchopený investorem tak, aby tady v příštích deseti patnácti letech vyrostla nová čtvrť,“ dodal Hladík.

Nová Zbrojovka je areál o dvaceti dvou hektarech. Stavět se bude dlouho. „Nejde to stihnout pod deset let, určitě tady budeme déle než deset let. Věřím však tomu, že Zbrojovka bude žádaná lokalita,“ uzavřel Pekník.