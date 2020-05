V Brně plánují tramvaj do strmého kopce jako v americkém San Franciscu

Minulý týden se nad tímto plánem sešli zástupci dotčených stran na magistrátu, který už plánuje vypracování technické studie. Odborníci prověří, zda kopec, kde „lapají po dechu“ i novější autobusy, zvládnou vyjet tramvaje.

Tato myšlenka se zrodila v souvislosti s novým územním plánem Brna. Ten počítá s přesunutím tramvajové smyčky z Líšeňské ulice, která už neumožňuje do budoucna další rozvoj, výš do kopce až k poliklinice Viniční. A to proto, aby měli lidé z připravovaných nových bytů v Šedově ulici lepší dopravní spojení.

„Podle mého názoru je ale nové umístění smyčky nešťastné, protože ve stejných místech se vedle velkého developerského projektu plánuje i nový bazén. Smysluplnější bude vést tramvaj ulicí Šedova až nahoru přes kopec na Vinohrady, kde vozy odbočí doleva a pojedou po Věstonické ulici až na Pálavské náměstí, kde se otočí a pojedou zpátky,“ myslí si židenický místostarosta Petr Kunc (TOP 09), který je profesí projektant.

Tvrdí, že pro Brno je toto řešení vhodné i z toho důvodu, že tramvajová trať by vedla přes městské pozemky.

Červený symbol značí místo stávající smyčky, modrá je v místě Pálavského náměstí na Vinohradech, kam by se mohla trať prodloužit.

Nový územní plán chce připomínkovat. „Budeme požadovat, aby tam nová tramvajová trať byla zanesena. Následně bude nutná studie, která prověří, zda nám v rozvoji dopravy až na Vinohrady nebrání nějaký technický zádrhel jako kanalizace a podobně. Na první pohled je ale podle mě vše v pohodě. Věstonická ulice je dostatečně široká, aby tudy projely tramvaje, a Pálavské náměstí dostatečně velké pro umístění točny,“ je přesvědčený Kunc.

Na Vinohrady nyní zajíždějí pouze autobusy a trolejbusy, které ale nabírají velká zpoždění. „Dokonce se do budoucna uvažuje, že trolejbusy budou z Tomkova náměstí projíždět přes Zbrojovku, čímž se cestování protáhne až o dvacet minut,“ zdůvodnil ještě místostarosta, proč je vhodné uvažovat o rozšíření tramvajové dopravy až na zmiňovaný kopec.

Plánuje se i propojení s uzlem na Staré osadě

O přesunutí tramvajové smyčky z Líšeňské ulice se uvažuje dlouhodobě. Po jejím posunutí by dokonce mělo v budoucnu dojít k propojení zdejšího uzlu s tím na nedaleké Staré osadě.

„Jde o dlouhodobě sledovaný záměr města. Cílem je zlepšení obsluhy polikliniky Viniční a nové výstavby okolo ní,“ vysvětlila mluvčí Kanceláře architekta města Brna (KAM) Jana Běhalová. Potvrzuje to i Dopravní podnik města Brna.

Prodloužení trati až na Vinohrady je ale pro všechny novinkou. Vinohradský místostarosta pro dopravu Miroslav Šeda (ANO) je novému plánu je nakloněn, nicméně zatím ho nechtěl blíže komentovat.

Sklon musí být maximálně osm procent

Nic proti nemá ani brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL). „Zatím jsem jednal se zástupci Židenic a kanceláře hlavního architekta, která má nový územní plán na starost. Nyní máme schůzku, kam jsem pozval zástupce Židenic, Vinohrad, odboru dopravy i KAM, abychom si řekli, jestli je účelné, aby městské části podaly připomínku do nového územního plánu,“ nastínil radní ještě před setkáním.

Následovat bude podle Chvátala pravděpodobně zmiňovaná technická studie, kterou zadá město.

„Prověří sklon tramvajové trati, která povede přes výrazný svah. Norma hovoří o zhruba osmi procentech. Pokud se prokáže, že tramvajovou trať lze natáhnout až na Vinohrady, tak bude účelné, pokud se tato novinka promítne do nového územního plánu,“ poznamenal ještě Chvátal.

Pokud se vše povede, bude to pro Vinohrady znamenat další zlepšení dopravního spojení do centra. Před několika měsíci totiž přes sídliště začala projíždět autobusová linka 78, která místní sveze přes Dělnický dům až na Starou osadu, kde mohou přestoupit na přímé tramvajové spojení do centra.

I přes plánované změny developer dál chystá již zmiňovanou výstavbu bytových domů v Šedově ulici a navíc nového bazénu a parkovacího domu.

„Jedeme dál podle stávajícího územního plánu. S bazénem i parkovacím domem dál počítáme,“ potvrdil developer Marek Vinter. Pokud sportoviště vznikne, využijí ho také lidé z okolních městských částí. Developer plánuje, že poslouží i školám a školkám.