Arénu v Brně má provozovat městská firma, nejdřív však musí najít lidi

15:34

Připravovanou multifunkční arénu na brněnském výstavišti získá do správy účelově založená městská společnost Arena Brno. Ta vznikla už před časem jakožto investor této megalomanské stavby. Nyní však převezme i její provoz poté, co se ani napodruhé do soutěže nepřihlásil nikdo ze soukromého sektoru.