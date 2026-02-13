New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí určených k prodeji. Investorem je developerská firma Crestyl, která o pár stovek metrů dál na místě starého Teska buduje nový komplex Dornych.
Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...
Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také blízký areál Dornychu. | foto: Crestyl

Výstavbu v exkluzivní lokalitě spustí investor v říjnu. Do projektu napumpuje přes dvě miliardy korun. Kolaudaci domů předpokládá do poloviny roku 2029.

„Věříme v Brno a jeho potenciál. Náš vstup do města prostřednictvím rozsáhlého multifunkčního projektu Dornych byl teprve začátkem. Projekt Nová Amerika je od budoucího Dornychu vzdálený pouhých pár minut chůze a jeho obyvatelé budou moci okamžitě využívat všech nových služeb, restaurací a obchodů. Nová Amerika je pro nás symbolem proměny brněnského centra a příležitostí, jak být její součástí,“ říká obchodní ředitel Crestylu Viktor Peška.

Pozemky v těsné blízkosti Malé Ameriky i s projektem ve fázi platného územního rozhodnutí koupil Crestyl loni na podzim za nespecifikovanou částku od soukromé firmy Brno New Station Development (BNSD), která má od roku 2048 v pronájmu brněnské hlavní nádraží. Ta parcely získala od Českých drah na základě předkupního práva teprve o několik měsíců dříve.

Nová Amerika vznikne v lokalitě, která se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Její domy dotvoří blok společně s novým komplexem Centropolis. Na Nových sadech vyrostly také budovy kancelářského komplexu Titanium nebo sousedního InSady převážně s byty. Na opačné straně za železnicí se staví nový Dornych a v plánu je i řada dalších developerských projektů, které se stanou součástí nové čtvrti Trnitá s Bulvárem k budoucímu novému hlavnímu nádraží.

Art deco a New York v jednom

„Nová Amerika spojuje výjimečnou polohu s výjimečnou kvalitou architektonického řešení a vysokými standardy, které jsou pro naši společnost charakteristické,“ prohlašuje Peška.

Projekt tvoří čtyři architektonicky výrazné domy, každý s vlastní charakteristickou podobou. Inspiraci čerpají z newyorské architektury – od industriální budovy s cimbuřím odkazujícím na atmosféru Malé Ameriky, přes nárožní dům s prvky art deco, až po stavbu ve stylu newyorského industriálu s lícovým zdivem a výraznými ocelovými detaily.

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také blízký areál Dornychu.

Architektem projektu je David Chmelař, který s Crestylem spolupracuje přes 20 let. Po loňském pořízení záměru od BNSD jej částečně upravil, aby byl plně začleněný do okolí podle představ investora.

Velikost nabízených bytů bude různorodá, od 1+kk až po luxusní penthousy. Mají odpovídat nejvyšším standardům v oblasti bydlení. Crestyl slibuje, že Nová Amerika nabídne jako jediný projekt v nové čtvrti ničím nerušený výhled na ikonické panorama města, zejména katedrálu Petrov.

Aktuálně se mohou zájemci registrovat pro předprodej bytů. Ceny za metr čtvereční nejsou v tuto chvíli známé, dá se však očekávat, že se budou pohybovat okolo brněnského průměru, a to nejen kvůli atraktivní lokalitě. Ve čtvrtém kvartále loňského roku překročil podle analýzy developerské firmy Trikaya u nových bytů hranici 145 tisíc korun.

