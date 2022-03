Jdou po mně, jdou, zazpíval Hodonínu odmítaný Nohavica. Politiku neřešil

„Když budete pozorně poslouchat moje písničky, uslyšíte v nich všechno, co jsem vám chtěl dneska říct,“ zahájil písničkář vystoupení.

Jako jedna z úvodních skladeb zazněla Jdou po mně, jdou. Ovšem k politice se písničkář nevyjadřoval, nezazněla ani žádná z písní, kterými Nohavica odkazuje na Rusko nebo ruské zvyky. A o válce na Ukrajině se zmínil pouze jednou a velmi letmo.

„Každý má svých starostí dost. Člověk si myslí, že přežil všechno. Ale bum, přijde covid, bum, válka na Ukrajině. Pojďme si radši zazpívat všichni dohromady,“ vyzval publikum a sál se rozezněl písní Hlídač krav.

Hodonínské publikum písničkáři tleskalo občas tolik, že jej Nohavica musel krotit, aby se utišilo. To když se mu to do písní zrovna nehodilo. Zazněly i skladby Zatanči, Sarajevo nebo Mám jizvu na rtu. Téměř zlidovělou Když mě brali za vojáka doplnil popěvkem „V Hodoníně za vojáčka mňa vzali“, aby se přiblížil svým posluchačům.

„Máme k sobě tak blízko tady v Evropě. Měl jsem štěstí, že jsem byl shora seslán do česko-polsko-slovenského bermudského trojúhelníku. Jsem moc rád, že vám můžu být i fyzicky blízko, tady v tom sále,“ ocenil Nohavica.

Na pódiu jej doprovázeli akordeonista a pianista Robert Kusmierski z Polska a bubeník a perkusista Pavel Plánka. Nohavica sám hrál na kytaru, heligonku, fujaru, housle i baskytaru. Několik písní zazpíval bez mikrofonu a věnoval je své matce.

Někteří lístky před koncertem vrátili

V hodonínském Domě kultury nebyl patrný ani jediný náznak, že Nohavica je kvůli svým postojům vůči Rusku nevítaný. Jen na vývěsní ploše před budovou bylo přes plakát zvoucí na Nohavicův koncert načmárané slovo „Putinovec“.

„Do oběhu jsme vraceli asi dvacet lístků, po nich se ale také hned zaprášilo,“ informoval ředitel hodonínského Domu kultury Adam Procházka.

Nohavicovo vystoupení řešil i s vedením města. „A to kvůli tomu, že koncert přerůstá Hodonín jako takový. Radní nám doporučili nic nerušit,“ doplnil. Slezský zpěvák se rozloučil poselstvím, že „čas všechno vyléčí“, a populární Kometou.

V úterý měl Nohavica koncertovat v Uherském Brodě, kde však jeho vystoupení na doporučení městských radních zrušili. Radní to zdůvodnili nedostatečnou distancí zpěváka od Putina.

Ve středu hraje Nohavica ve Frenštátu pod Radhoštěm, ve čtvrtek ve Frýdlantu nad Ostravicí. Oba koncerty jsou vyprodané, stejně jako páteční benefice pro Ukrajinu v Ostravě-Porubě.