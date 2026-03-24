Pracovníci České školní inspekce zamířili do školy loni v září, kdy byli mimo jiné právě ve výuce tělocviku, a podle svého tvrzení už tehdy viděli, že stížnost na chování je postavená na reálných základech.
„V závěrečné části hodiny, která byla věnovaná protahovacím cvikům, učitel zvolil cvičení ve dvojicích, při kterém došlo k fyzickému kontaktu s žákyní, společnému protahování. Hodina umožňovala zvolit jinou organizační formu výuky, fyzický kontakt učitele a žákyně nebyl nezbytný,“ uvedli inspektoři ve zprávě.
Studentky si však stěžovaly na víc věcí než na pouhé protahování. „Došlo k poplácání jedné žákyně po hýždích doprovázené slovy: ‚A teď si můžeš jít stěžovat za obtěžování.‘ Třídní učitel žákyně také pozval do kabinetu, aby s nimi situaci dále řešil. Na této schůzce pedagog na žákyně dále zvyšoval nátlak a vyhrožoval jim,“ stojí v písemném vyjádření školního psychologa a studentky, jak jej převzala školní inspekce.
|
Učitel vedení školy tvrdil, že své počínání nevnímá jako nevhodné, ale prezentoval jej jako výchovné působení. Později slíbil zlepšení komunikace směrem ke třídě. Odmítl však, že by tlačil na studentky, že s ním musí cvičit ve dvojici a že by nevhodné poplácávání po zadku bylo nějakou jeho rutinou, jak tvrdil stěžovatel, který poslal podnět inspekci.
Vyučující připustil, že mohlo dojít k „pochvalnému poplácání“, což je ale podle něj standardní. „Kategoricky popřel, že by takový kontakt měl sexuální podtext,“ stojí ve zprávě.
|
Zatímco způsob komunikace se studentkami, které podle jejích vyjádření zesměšňoval a jejich problémy bagatelizoval slovy, že potřebují pomoc psychologa, škola podle inspekce řešila, chování v tělocviku už ne. „Vedení školy se nijak nezabývalo zmíněným nadměrným užíváním fyzického kontaktu uvedeného pedagoga s žákyněmi v hodinách tělesné výchovy a sebeobrany, přestože o něm vědělo,“ konstatuje zpráva.
Navzdory tomuto závěru jihomoravské hejtmanství, které školu zřizuje, vyhodnotilo reakci tamního vedení jako adekvátní. Podle mluvčí Jihomoravského kraje Martiny Žídkové se jen škole nepodařilo průběh událostí České školní inspekci precizně doložit a vysvětlit. „To vedlo k tomu, že se závěry liší,“ poznamenala.
Inspekce se na školu znovu zaměří
Jenže uzavření celé záležitosti nechtěl někdo nechat jen tak být, minulý týden hacknul webové stránky školy a tvrdil na nich, že vedení vše zametá pod koberec. Anonym dokonce dával do souvislosti neřešení problémů s nedávnou sebevraždou psychologa, který chování pedagoga ke studentkám řešil.
K situaci na škole se po událostech z posledních dní vrací vedení kraje i inspekce. Sama škola ve svém oficiálním vyjádření prohlásila, že šlo na hacknutých stránkách a také v anonymním e-mailu o nepravdivé a účelově zkreslené informace a že vše předala policii k vyšetření.