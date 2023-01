Netopýři „plánují“ rodičovství, v nouzi porodí jedno mládě místo dvou

Netopýr rezavý patří spolu s dalšími druhy netopýrů mezi chráněné a ohrožené savce. Ačkoliv jsou malí, mohou žít i několik desítek let a rozmnožují se jako velcí savci. To znamená, že se stávají rodiči několika velkých a pomalu se vyvíjejících mláďat, jako je to například i u slonů.

Samička netopýra rezavého jako jeden z mála druhů netopýrů může porodit každý rok v jednom vrhu pouze jednoho či dva potomky, kteří se vyvíjejí relativně dlouho. Mládě navíc může po narození vážit až 35 procent hmotnosti matčina těla a je tedy velkou zátěží.

„Samice tak volí mezi reprodukčním úspěchem a možností vlastního přežití a rozmnožení se v dalších letech,“ přibližuje Kateřina Zukalová z Veterinární univerzity Brno.

Správné „naplánování“ těhotenství je pak podle ní důležité především v mírném pásu, kde jsou zdroje potravy během zimy nedostupné a netopýři se ukládají k zimnímu spánku.

Při experimentu měřili vědci u dvaadvaceti březích samic hladinu hormonu progesteronu, který stejně jako u člověka udržuje těhotenství. „Tukové zásoby, které tvoří zásobárnu energie a jež může samice vložit do vývoje plodu, jsou základními stavebními kameny právě pro produkci tohoto hormonu,“ vysvětluje ředitel Ústavu biologie obratlovců a spoluautor studie Jan Zukal.

U některých savců přitom hladina progesteronu odpovídá počtu mláďat. „Zjistili jsme, že množství tohoto hormonu se u netopýra rezavého zvyšuje s rostoucí váhou samiček po zimním spánku,“ podotýká.

Výzkumnému týmu se podařilo popsat tři různé strategie rozmnožování. Samičky, které měly po hibernaci největší tukové zásoby, porodily dvojčata. Ty nejlehčí naopak přivedly na svět vždy jen jedno mládě.

Středně velké samičky mohou začít březost se dvěma embryi a pokud se ocitnou v nepříznivých klimatických podmínkách nebo stresové situaci, mohou jedno z embryí vstřebat a porodit mládě pouze jedno.

Výsledky studie tak naznačují, že samice jsou schopny ovládat počet mláďat ve vrhu tak, aby nevyčerpaly energetické zásoby a neuhynuly. Výzkum reprodukce netopýrů se v posledních letech dostal do popředí zejména kvůli negativním dopadům takzvaného syndromu bílého nosu, který má na svědomí hromadné hynutí hibernujících severoamerických netopýrů.

Netopýr rezavý se jako většina hmyzožravých netopýrů z Evropy rozmnožuje na podzim. Skrývá se nejčastěji v dutinách starých stromů, s úbytkem přirozených úkrytů však umí využívat i štěrbiny v budovách. V poslední době se s ním lidé proto setkávají v zastavěných oblastech téměř častěji než v lese.