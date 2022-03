Rusové chtějí likvidovat aktivisty, mají jejich seznamy, varuje neziskovka

Snažili se šířit povědomí o klimatické krizi a životním prostředí, pokoušeli se zprůhlednit rozpočty, pomáhali seniorům, nesouhlasili s ruskou anexí poloostrova Krym nebo šířili osvětu o LGBT komunitě. Teď jsou ukrajinští aktivisté v ohrožení života.

Nejen, že jsou v zemi, kterou zmítá válka. Brněnská nezisková organizace Nesehnutí upozorňuje, že desítky až stovky lidí jsou kvůli svým postojům a názorům ohroženi na svém zdraví a životech na územích, která se dostanou pod kontrolu okupačních vojsk Ruska.

„Výzvy k likvidaci konkrétních ukrajinských aktivistů na ruských sociálních sítích potvrzují dřívější informace o tom, že existují seznamy nepohodlných osob, kterých by se ruský režim rád zbavil. Na sociálních sítích jsou stránky, na nichž prokremelské skupiny zveřejňují jejich fotky, plná jména a základní informace. Kvůli tomu se tito lidé ocitli v hledáčku a reálně jim hrozí velké nebezpečí,“ shrnuje Pavla Hofmeisterová, která v Nesehnutí působí jako koordinátorka ukrajinských aktivit.

Nesehnutí zaznamenalo, že na „blacklistech“ se objevují zejména lidskoprávní aktivisté a nezávislí novináři. „Někteří z nich dlouhodobě působili na poloostrově Krym, odkud se rozhodli pod tíhou represí utéct do bezpečí na pevninskou Ukrajinu. Nyní se kvůli válečné snaze Ruska o obsazení dalších území Ukrajiny ocitají v ohrožení podruhé. Ovšem o dění na Krymu se zajímají, mají kontakty a zveřejňují konkrétní případy brutálního porušování lidských práv, ale týká se to i dalších problémů,“ vysvětluje Hofmeisterová.

Prvotní podezření, že na různých kanálech a sociálních sítích se takový „hon“ odehrává, se Nesehnutí před několika dny potvrdil. „Údaje o lidech kolují ve skupinách, které mají v logu šibenici. Vyzývá se tam k likvidaci těchto mužů a žen nebo k jejich jinému potrestání,“ dodává členka Nesehnutí.

Strach o život je podle Hofmeisterové oprávněný, zejména po osmiletých zkušenostech z poloostrova Krym. „Prodemokratiční aktivisté a nezávislí novináři byli po anexi poloostrova Krym v roce 2014 šikanovaní, vyhodili je ze zaměstnání, zrušili jim činnost nebo redakci, začali jim dělat i domovní prohlídky a zavírali je na dlouhá léta do vězení. Byly i případy lidí, kteří byli uneseni, odvlečeni do Ruska, do sibiřských věznic. A byli bez kontaktu s právníkem nebo rodinou. Bojím se, že se tento scénář může zopakovat i na Ruskem nově obsazených územích,“ dodává.

Zprávy už jen z ruské televize

Podle Hofmeisterové však hrozí, že seznamy budou bobtnat a „jen“ u desítek jmen nezůstane. „Po celé Ukrajině jsou ale stovky a tisíce lidí, které by pro jejich občanský postoj Rusko rozhodně na takový seznam dalo,“ vypočítává.

Ruská armáda se podle informací Nesehnutí dostala do Chersonské a Mykolajivské oblasti. „Bylo přerušeno ukrajinské vysílání, funguje pouze ruská televize, lidé jsou obklíčeni a nemohou odjet. Obávám se, že právě tam ruská perzekuce nastane. I přesto aktuální zprávy a videa od místních ukazují, že lidé se okupaci nepodrobili a vycházejí do ulic na protest s ukrajinskými vlajkami a nenechali se zastrašit ani výstražnou střelbou ruské armády,“ říká Hofmeisterová.

Lokální iniciativy na jihu Ukrajiny se věnují environmentálním problémům, nebojí se odkrývat korupci či upozorňovat na porušování práv krymských Tatarů.

„I věci, které se na první pohled zdají neškodné, teď souvisí s ohrožením života, ruskému režimu jsou totiž nepohodlné. Jakmile má někdo anarchistické postoje nebo řeší LGBT, tak je vnímáme jako ty, které bude Kreml považovat za první terč,“ jmenuje.

Nesehnutí se lidem z lokálních iniciativ na jihu a ve středu země snaží zprostředkovat finanční i materiální pomoc. Peníze vybírá ve speciální ukrajinské sbírce.

„Část lidí potřebuje peníze, aby si sehnala věci, které se ještě sehnat dají. Jde především o naftu a benzín, ta zatím k dispozici na některých místech v Ukrajině je, ale jen v limitovaném množství. Víme o člověku, který pomáhá evakuovat staré lidi a nemohoucí, sám by to nezaplatil. I tomu se snažíme pomoci. A posíláme na Ukrajinu také věci, které už na místě k dostání nejsou,“ dává příklady Hofmeisterová.