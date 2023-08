Strážníci slanili k nemohoucí seniorce, v bytě zřejmě ležela několik dní

Sedmaosmdesátiletá seniorka několik dní nezvedala telefon svým příbuzným, kteří tak požádali jinou ženu, aby šla situaci zkontrolovat. Seniorka však ve svém bytě v bystrckém paneláku nereagovala na zvonění ani hlasité klepání, v zámku byl navíc zevnitř zastrčený klíč.

Strážníci, kteří na místo dorazili, tak hledali jednodušší způsob, jak se do bytu dostat.

„Oslovili sousedku ve vyšším patře a požádali ji, zda by mohli do seniorčina bytu slanit z jejího balkónu. Chvíli na to už se pomocí speciální výbavy spouštěl jeden ze strážníků na laně dolů. Balkónové dveře byly otevřené dokořán, během pár vteřin tak našel nemohoucí ženu ležet bezvládně na zemi v předsíni,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Žena byla schopna komunikovat pouze s velkými obtížemi. „Vše nasvědčovalo tomu, že tu takto ležela několik dní,“ podotkla Skřivánková.

Strážníci proto zavolali záchranáře, kteří seniorku ošetřili a převezli ji do nemocnice.