ANALÝZA: Jihomoravské zdravotnictví opět bez vize? Další změna vzbuzuje obavy

Působení radního Jiřího Kasaly skončilo neslavně, když loni na podzim vyvolal bouři pořádně neprojednaným nápadem sloučit všech devět krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost.

Ve zjitřené situaci, kdy se odboráři báli privatizace a vyrazili do protiútoku, tak „byl raději odejit“ a horké křeslo si ke školskému resortu přibral multifunkční náměstek Jiří Nantl. Ten sice přišel se zajímavými nápady, ale dřív, než je fakticky rozvinul, přijal nabídku z ministerstva školství.

Jako třetí jméno v pořadí ODS „vytáhla z klobouku“ Karla Podzimka mladšího, čímž zdravotnické kruhy rozhodně neuklidnila. Na dvaačtyřicetiletého krajského zastupitele totiž z domovského Znojma pozitivní reference rozhodně nejdou.

Nedůvěru si vysloužil už tím, jakým způsobem se v roce 2018 stal místostarostou Znojma pro kulturu a sport. Voliči křížkovali tak, že se lídr kandidátky vůbec nedostal do zastupitelstva. Jenže všichni, co jej přeskákali, si „najednou uvědomili“, že do vedení města vlastně nechtějí, což Podzimkovi z pozici náhradníka otevřelo cestu k moci.

Politolog Roman Chytilek z Masarykovy univerzity to označil za anomální a tehdejší lídr opozičního Pro Znojmo Lukáš David hlásal, že „zájmy rodinných přátel a klanů dostaly přednost před hodnotami“. Podle něj navíc nekompetentnost prokázal už dřív jako šéf strategického výboru. „Nepracoval a nic z něj nevypadlo,“ tvrdil o Podzimkovi.

Nutno podotknout, že později se oba muži ve vedení města setkali... a výhrady ustaly. Výsměch Podzimek sklidil i v roli šéfa místního sdružení ODS za údiv, že má v programu vizi Znojma jako statutárního města. „Fakt to tam je? A jaký bod?“ divil se.

Především manažerská funkce

Nový radní vystudoval pedagogickou fakultu a také obor trenérství, dnes podniká na Vranovské pláži. Že mu pro vedení specifického resortu chybí předpoklady, prý nevadí. „Byl jsem místostarosta druhého největšího města v kraji a zdravotnictví je pro mě spíš manažerskou funkcí. Nebudu říkat lékařům, jak léčit, ale aby vedli nemocnice a spolupracovali tak, ať to pro pacienta je co nejlepší,“ avizuje.

Rošády ve funkcích Z krajské rady kromě Nantla mizí i další občanský demokrat – Jiří Kasala, jenž do konce minulého roku řídil zdravotnictví a od té doby měl na starosti cestovní ruch. Zkrátka však nepřijde, po Jurkovi nastupujícím do rady získá plně placený post předsedy výboru pro národnostní menšiny. Cestovní ruch se po půl roce vrací zpět do rukou náměstka Františka Lukla (Starostové pro jižní Moravu).

Také podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) je post ve vedení města skvělá aprobace na tuto funkci. Navíc v krajském zastupitelstvu prý žádný relevantní odborník na zdravotnictví není, ani Nantl jím nebyl. Jde prý hlavně o organizační roli. A Podzimkovi, ale i starostovi Vyškova Karlu Jurkovi, jemuž nově připadla agenda vzdělávání, prý bude Nantl „přítelem na telefonu“.

Obavy o kompetentnost třetího muže v roli šéfa jihomoravského zdravotnictví vyjádřil třeba opoziční zastupitel Jan Vitula (Spolu pro Moravu).

„Tento resort na kraji stoprocentně patří k náročným, v jeho čele je potřeba zkušený profesionál, který se problematikou dlouhodobě zabývá. V tomto případě se zdá, že jsou zkušenosti buď žádné, nebo velmi malé,“ hlásí Vitula.

Milan Vojta (ANO), jenž funkci zastával v předchozím volebním období, poukazuje na časté personální změny, které nejsou pro stabilitu vůbec dobré. „V nelehké oblasti stojí před panem Podzimkem celá řada výzev a nezbývá než doufat, že si s nimi poradí,“ podotýká.

Problémy podobné jako na republikové úrovni

Úkoly se do jisté míry kryjí s těmi celostátními – podfinancovaný provoz, neutěšený stav budov a především nedostatek personálu. „Stále také panuje nejistota po neúspěšném pokusu o transformaci nemocnic. Jiří Nantl nastavil směr trochu jinak než jeho předchůdce Jiří Kasala a teď se čeká, jaký vývoj přijde. Personál špitálů nejistotu ohledně stability krajského zdravotnictví rozhodně vnímá,“ ujišťuje Vojta.

Nantl po nástupu do čela resortu mluvil o chybějícím profesionálním managementu v podobě jednoho „superšéfa“, který by za všechny nemocnice třeba jednal s pojišťovnami a řešil IT bezpečnost. Co se transformace týče, není to ani podle hejtmana Grolicha otázka tohoto volebního období.

O Nantlově nápadu na vznik zastřešující servisní organizace, která by hromadně řešila kyberútoky a „digitální věci“, se chce Podzimek bavit. Jeho první kroky povedou za řediteli nemocnic, zaměřit se chce na kvalitu, stabilitu a dostupnost péče a práci s daty, aby například pacient věděl, jak zhruba dlouho si počká na jakou operaci.