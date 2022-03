Smlouvu o provozu Nemocnice Milosrdných bratří prodloužil řád jen o měsíc

„Nejkratší smlouvu jsme zatím měli na dva měsíce. Potřebuji od města, aby deklarovalo, že bude spolupracovat a chce nemocnici převést na řád. Teď se budeme bavit o nějaké formě deklarace a řešit, jak dál,“ uvedl převor Macek.

Nemocnici Milosrdných bratří zřizuje město a její provoz funguje na základě smlouvy mezi ním a řádem, jenž poskytuje prostory. První se uzavřela v roce 1998 na 20 let. Od té doby se prodlužuje v kratších intervalech.

„Jasně a opakovaně jsme městu deklarovali, že jsme připraveni na převzetí nemocnice v celém rozsahu,“ upozornil před pár dny Macek, že pacientů by se převzetí provozu nedotklo a zaměstnanci by přešli pod řád. Podle něj by bylo ideální, kdyby tak jako oni teď městu za symbolickou stokorunu pronajímají areál, město by řádu pronajalo vybavení a budovu, kde jsou operační sály.

Řád nemocnici před 275 lety vybudoval, ale po komunistickém režimu tady zůstalo dvanáct bratří. Proto se podle převora podepsala dvacetiletá smlouva, aby měl řád čas se stabilizovat.

Náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), jenž má v gesci zdravotnictví, upozornil, že je potřeba vše řešit v kontextu celého brněnského zdravotnictví i plánovaného projektu městské nemocnice.

„S řádem jednáme už mnoho let a chceme se domluvit, ale celá záležitost je složitá po právní a zdravotní stránce. Musíme k tomu přistupovat citlivě, aby nedošlo k ohrožení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče,“ reagoval před pár dny s tím, že chybí záruka, že bude nemocnice fungovat i poté, co ji řád převezme.

V roce 2015 byly i snahy špitál spojit s Úrazovou nemocnicí, kterou také provozuje město, s tím však řád nesouhlasil. Od roku 2020 pak mají obě městské nemocnice jeden management. A podle ředitele Pavla Pilera spolupráce funguje dobře.