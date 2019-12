Řád v Brně plánuje nemocnici 21. století, chce ale znát stanovisko města

Školka, kde najdou zázemí i postižené děti. Ve stejné budově nové oddělení pro pacienty, kteří potřebují dlouhodobou péči, a k tomu byty pro personál, který se o nemocné postará.

Řád svatého Jana z Boha má s areálem v centru Brna, kde dlouhé roky sídlí městská Nemocnice Milosrdných bratří, velké plány. Ve hře je dokonce i podzemní parkoviště se stovkami míst, kde pacienti pohodlně zaparkují.

Tyto novinky jsou součástí vize, kterou podle zjištění MF DNES řád už předložil vedení Brna a žádá, aby ji schválilo. I kvůli tomu konvent prodloužil nájemní smlouvu městu na užívání nemocnice v Polní ulici už podruhé jen o rok. Předešlá dohoda byla přitom na dvacet let.

„Chceme k rozvoji areálu přistupovat systémově, a nikoliv stavět nekoncepčně, co je zrovna akutní. Potřebujeme ale vědět od města, kterému jsme nabídli k pronájmu některé budovy a pozemky, jakou má představu. Prioritní pro mě je, aby zde do budoucna dlouhodobě vznikala činnost především pro Brňany. I proto jsme se dohodli ještě na dalším roku, než podepíšeme nájemní smlouvu na delší období,“ poznamenal za řád jeho převor Martin Richard Macek.

Ve své koncepci se milosrdní ani nebrání myšlence, aby se některé obory fungující pod dalším městským zařízením – Úrazovou nemocnicí – sestěhovaly do areálu v Polní ulici.

Už před čtrnácti lety tady totiž zprovoznili nový pavilon akutní péče s operačními sály, který však není plně kapacitně využitý. Brno se totiž musí také rozhodnout, jak se zadluženou Úrazovkou na Ponavě naloží. Její současný provoz není podle expertů do budoucna ekonomicky udržitelný.

„Ke spolupráci městských zařízení se musí přistoupit velice citlivě. Konvent nepodpoří prostou fúzi obou subjektů. Nemocnici Milosrdných bratří se totiž za poslední léta podařilo dostat do dobré ekonomické kondice. Nemá dluhy z předchozích let a funguje s minimálním příspěvkem od města,“ prohlásil Macek, který se obává, že by Nemocnice Milosrdných bratří v budoucnu mohla opět spadnout do dluhů.

Náměstek primátorky pro zdravotnictví Petr Hladík (KDU-ČSL) potvrdil, že se Brno hodlá problematikou městských nemocnic příští rok intenzivně zabývat.

„Kraj nedávno zveřejnil svou představu o směřování jihomoravského zdravotnictví, na kterou chceme navázat naší koncepcí. Jedním z cílů je větší spolupráce městských nemocnic, a to v oblasti urgentní péče i akreditací. A právě na vzniklou vizi pak navážeme budoucím nájemním vztahem s konventem,“ nastínil Hladík.

LDN postaví z prodeje kostela, peníze od města nechtějí

Každopádně první novinku pacienti u milosrdných pocítí tak jako tak už příští rok, kdy sám řád začne provozovat své oddělení pro dlouhodobě nemocné. Nabídne třicítku lůžek, která vyčlení z 250, jež nyní spadají pod městskou nemocnici.

Řád milosrdných bratří Hospitálský řád sv. Jana z Boha se zaměřuje na péči o nemocné.

Působí v 53 zemích na pěti kontinentech a ročně ošetří 10 milionů pacientů.

V Řeznu provozuje největší církevní nemocnici v Německu či jedno z největších dialyzačních center na světě ve Vídni a celou řadu hospiců a paliativních center. V Bruselu má kancelář pro práci na rozvoji zdravotní péče v Evropské unii.

Řád se stará o nemocnice i stovky center, například pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova, a také o centra pro závislé na drogách.

„Město nemocnici spravuje dobře, ale řád se chce v Brně vrátit k tomu, kde musel před lety skončit. Tedy k péči o dlouhodobě nemocné. Zda pacienti poznají rozdíl mezi tím, jestli budou ležet na lůžku v městském zařízení, nebo u nás, to musí posoudit sami,“ podotkl Macek.

Nicméně řád hodlá vytvořit i přívětivější prostředí pro pacienty, aby neměli pocit, že jdou do zařízení pouze zemřít. Stejný princip razí i ve Vizovicích, kde se u nemocnice nachází park se zelení a růžemi.

Pokud vše půjde hladce, do roku 2022 konvent vybuduje již zmiňovaný dům s léčebnou pro dlouhodobě nemocné, který podle prvotních plánů mělo zaplatit město.

„Protože jsme nájemní smlouvu prodloužili jenom o rok a v tuto chvíli ani nevíme, v jakém modu bude město v areálu fungovat, tak jsme se rozhodli, že budovu postavíme sami. Chceme prostě fungovat ve vlastních prostorách, protože je to jednodušší varianta,“ vysvětlil Macek.

Stavbu řád zaplatí z peněz získaných v restitucích. Jedná také o prodeji kostela v Praze, protože pro něj koncepčně nemá smysl, už třicet let je v něm koncertní sál. „To nám vystačí na pokrytí asi čtvrtiny nákladů, na zbytek si zřejmě vezmeme úvěr v bance,“ doplnil Macek.

Po dokončení stavby řád v areálu nabídne celkem sto LDN lůžek. Do nové budovy „zamíří“ i nově vzniklé oddělení a přesune se sem také školka, která v areálu již funguje. Nyní má patnáct míst, ale v plánu je zhruba dvojnásobný počet.

Řád se chce v souladu s inkluzním vzděláváním dále starat o děti s postižením. Počítá se rovněž se stavbou tří desítek bytů, od jednopokojových až po čtyřpokojové. Primárně je řád nabídne personálu a až poté ostatním zájemcům. Peníze z nájmu pak konvent použije na provoz a investice.

Kraj snahu milosrdných o zřízení více lůžek LDN chválí. „Pokud tam vzniknou nové kapacity pro dlouhodobě nemocné, je to rozhodně pozitivní krok. Jak v Brně, tak v kraji je těchto lůžek nedostatek a dlouhé čekací lhůty na přesun do LDN způsobují nedostatek volných míst na těch akutních. Více lůžek pro dlouhodobě nemocné proto jednoznačně podporujeme,“ pochválil záměr řádu krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).