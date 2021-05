Vedení Brna odmítlo stavbu nemocnice v rekreační oblasti na Kraví hoře

Proti se postavil i náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který má pod sebou zdravotnictví, a o návrhu na stavbu nové nemocnice odhadem za 5,7 miliardy korun tak věděl.

Ještě minulý týden byl variantě na Kraví hoře otevřený. „Nedokážu říct, zda je toto řešení dobré, nebo ne. Ale asi je možné ho zrealizovat, když jej navrhli,“ reagoval Hladík na podnět Kanceláře architekta města Brna.

Dnes dopoledne Hladík připustil, že Brno bude místo pro nemocnici hledat i v jiných lokalitách, tu na Kraví hoře však nezavrhl.

„Existuje několik nápadů, ale zároveň není mnoho pozemků, kam by se nemocnice vešla. Uděláme si detailní analýzu a za týden v pondělí se o tom budeme bavit. Co se týče času, jsme úplně na počátku. Musí se udělat ekonomická studie,“ uvedl Hladík.

Poté však vláda města dala projektu červenou a uložila radnímu Filipu Chvátalovi (KDU-ČSL), který má na starosti územní rozvoj, aby v návrhu nového územního plánu plocha určená pro nemocnici znovu zezelenala, a vzniklo tak místo pro rozšíření stávajícího parku.

K tomu by mohlo dojít už v blízké době, protože zdejší hvězdárna požádala o svěření části zanedbaných budov stojících nyní v areálu Vysokého učení technického.

Stavbu nové městské nemocnice prosazuje ředitel dvou stávajících Pavel Piler, podle nějž si Brno zaslouží moderní zařízení.

Hladík mu dal za pravdu. „Domy (ve kterých Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazová nemocnice fungují, pozn. red.), jsou stovky let staré a je to problém. Dnes dáváme do obou nemocnic ročně celkový příspěvek na provoz 100 milionů korun. Pokud by v novém objektu dokázaly dohromady hospodařit bez příspěvku, proč by město nemohlo tuto částku dávat do splátek za nemocnici v moderních prostorách? To dává smysl, ale musíme k tomu ujít kus cesty,“ podotkl náměstek primátorky.