Infuzní terapii začali využívat i ambulantní lékaři, pomáhá také po covidu

A obliba „nitrožilních roztoků“ stoupá i přesto, že se na ně nevztahuje zdravotní pojištění, jedna dávka zájemce vyjde na několik stokorun.



„Infuzním podáním rychle dosáhneme účinné hladiny léku v krvi. Většina analgetik navíc poškozuje zejména žaludek, což při infuzi odpadá. Také můžeme podat podstatně vyšší dávku, než by bylo možné ústy,“ jmenuje hlavní výhody Ladislav Fildán, který v Brně vede ordinaci biologické celostní medicíny.

Dlouhá léta užívané analgetické infuze při bolestech doplnila především aplikace vysokých dávek vitaminů. Před patnácti lety Fildán jako jeden z prvních začal aplikovat ve vysokých dávkách vitamin C a teď už rozhodně není osamocený.

„Z jednoho gramu klasického vitaminu C se dokáže střevní sliznicí vstřebat jen přibližně pětina, zbytek tělo vyloučí. Pokud jej podáme ve zvýšené dávce nitrožilně, zvýšíme zásadně i koncentraci v buňkách a to ihned pozitivně ovlivní fungování imunitního systému,“ vysvětluje stěžejní rozdíl oproti tabletám lékařka Lenka Dybová ze zařízení Doktor Brno.

Organismus se stane výrazně odolnější proti infekcím a zánětům. „Nové poznatky ukazují, že vitamin C má svoji úlohu nejen v prevenci mnohých onemocnění, ale má i významný léčebný potenciál, a to hlavně díky svojí schopnosti působit proti oxidačnímu stresu,“ popisuje lékařka.



Tento postup tedy doporučuje lidem přepracovaným, špatně se stravujícím, chronicky unaveným a těm, kteří vykonávají stresující zaměstnání.

Nitrožilní léčba vitaminem C je určená také pacientům s přítomností chronického zánětu, s revmatickým onemocněním, ale i ke stabilizaci krevního tlaku, hladiny cholesterolu či hormonů.

Zabírá i při akutní virové a bakteriální infekci dýchacích cest. „Z mnoha pracovišť z celého světa je hlášen velmi dobrý efekt při léčbě covidu-19. Někde je již zařazen do standardních postupů, neboť infekce pak probíhá mírněji a značně se zmenšil počet závažnějších případů,“ tvrdí Fildán.

Do portfolia si novinku zařadila například ordinace integrativní medicíny ViaRa Salve Brno. „Jde o vitaminový preparát Disepavit, jejž spolu s vitaminem C podáváme klientům, kteří jsou v rekonvalescenci po prodělání nemoci covid-19,“ říká lékař Petr Kadleček, který obecně infuze doporučuje vždy, když je třeba rychle podpořit kondici organismu. Tedy po operacích, úrazech, těžším průběhu infekčních onemocnění, při celkovém vyčerpání nebo třeba po chemoterapii.

Právě v onkologii se aplikace infuzí vitaminu C ve vysokých dávkách dnes již pokládá za téměř standardní postup. Posiluje protinádorový účinek klasické onkologické terapie a zároveň ochrání před jejími účinky zdravé buňky, zlepšuje se i rekonvalescence.



„Podle studií u některých typů nádorů došlo až k sedmdesátiprocentní redukci nádorových buněk. Novotvoření cév nádoru je zpomaleno a omezením nádorového cévního řečiště se zmenší možnost šíření nádorových buněk,“ vysvětluje Fildán.

Proti bolesti i pro krásu

Že infuzní terapie zažívá boom, dokládá i nedávná rekonstrukce chirurgické ambulance B. Braun v Josefské ulici v Brně. Kvůli zájmu navýšili kapacitu, nově tady pro tento léčebný postup vyhradili dva pokoje až pro osm pacientů naráz, denně tak infuzní terapii může využít až pět desítek zájemců.

Poskytují infuze vasodilatační, tedy rozšiřující cévy, vitaminové a analgetické. V poptávce dominuje především posledně jmenovaná, tedy proti bolesti.



„Typickým pacientem je padesátiletý muž nebo silnější dáma, které trápí bolesti zad. Dále pak mladí sportovci, třeba po úrazech páteře. A v neposlední řadě k nám přichází pacienti staršího věku, kteří například čekají na náhrady kyčelních a kolenních kloubů,“ charakterizuje nejčastější návštěvníky traumatolog a vedoucí lékař Petr Novák.

Infuzní terapii vysokodávkovým vitaminem C jako prevenci a zlepšení hojení pozákrokových stavů používají také v ambulanci estetické a laserové dermatologie Martiny Hamadové v Břeclavi. A mnohem častěji než dřív. „Ze začátku jsme byli za ‚bílé vrány‘, nyní se však zařízení, která infuze aplikují, vyrojilo opravdu dost. Zvlášť v covidové době,“ pozoruje lékařka.

Zatímco dříve zájemci infuze využívali především k regeneraci po estetických zákrocích, v posledních letech začali s pravidelnými aplikacemi před chřipkovou sezonou, ale také třeba na zmírnění jarní únavy.



„Fungovalo to, naráz byli plní energie, viditelně se jim projasnila pleť a vyhladily drobné vrásky. To je přesně to, co od nás klienti očekávají. S nástupem covidu přibylo i víc klientů, kteří řeší hlavně imunitu,“ podotýká Hamadová s tím, že přítomnost vitaminu C u pacienta sledují pomocí speciálních detekčních proužků.