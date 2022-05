Migranti stáli natěsno v dodávce a krčili se v kufru auta, chytila je hlídka

Nejprve zastavili policisté minulý pátek na dálnici D2 u Břeclavi dodávku Peugeot Boxer. Kontrola vozu dvaapadesátiletého šoféra z východní Evropy probíhala celkem bez problému do doby, než policisté chtěli otevřít nákladový prostor.

„Řidiči se do tohoto úkonu moc nechtělo a působil nervózně,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Brzy se ukázalo proč. V dodávce se tísnilo plno migrantů, dospělých i dětí. Bylo jich tolik, že mnozí museli stát.

„V rozporu se všemi bezpečnostními předpisy a hlavně nelegálně převážel přes naše území pravděpodobně do Německa 30 migrantů z Libanonu, Afghánistánu, Somálska a Sýrie,“ přiblížil mluvčí.

V pondělí pak policisté nedaleko Lanžhota na Břeclavsku zastavili ke kontrole Volkswagen Golf. Do malého osobního vozu se vmáčklo společně s řidičem, taktéž z východní Evropy, šest cizinců ze Sýrie a Libanonu. Dva leželi v kufru.

„Muž se zodpovídá z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, hrozí mu až pět let vězení,“ dodal Šváb.

V prvním případě hrozí stíhání a trest nejen šoférovi, ale také jeho devětatřicetileté spolujezdkyni.

Policisté teď zjišťují, odkud cizinci do Česka vstoupili a zda již nemají zažádáno o azyl v jiné zemi. Vráceni bývají buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali. Pokud tak neučinili, požádat o azyl mohou také v Česku.