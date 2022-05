Při cestě na nákup vjel senior do protisměru, čelně se střetl s dalším autem

„Krátce před devátou hodinou vjel šestaosmdesátiletý řidič renaultu na výpadovce z Brna poblíž obchodní zóny v Hradecké ulici do protisměru. Jeho velmi nebezpečný manévr skončil po asi sto metrech srážkou s Mini Cooperem, který řídila šestapadesátiletá řidička,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Oba šoféři, kteří měli negativní dechovou zkoušku, se při čelním střetu zranili a záchranáři je převezli do nemocnice. Viník nehody vyšetřujícím policistům přiznal, že se zmýlil při odbočování do obchodního centra a vjel do protisměru.

V končící ranní dopravní špičce byla silnice několik desítek minut neprůjezdná a tvořily se kolony.

„Ukázkovou záchranářskou uličku pokazilo několik řidičů, kteří nerespektovali pravidla a ztěžovali tak příjezd zasahujícím složkám IZS,“ upozornil Malášek, že jejich přestupky se budou zabývat policisté.

Podnapilý řidič předjížděl proti kamionu

Nebyla to jediná nehoda, která ve čtvrteční ranní špičce zkomplikovala dopravu do Brna. O hodinu dříve mezi Čebínem a Kuřimí havarovala celkem čtyři auta.

„Jednapadesátiletý cizinec předjížděl pomalu jedoucí kolonu vozidel. Protijedoucí řidič kamionu ve snaze zabránit střetu vjel na krajnici a havaroval do příkopu,“ sdělil policejní mluvčí.

Bezohledně jedoucí šofér, který měl téměř promile alkoholu, ještě naboural další dvě auta. Havárie se obešla bez zranění.

V průběhu vyšetřování nehody a vyprošťování havarovaného náklaďáku byla silnice neprůjezdná. Doprava na objízdné trase přes Moravské Knínice kolabovala. „Situace se na místě stabilizovala až kolem poledne,“ dodal Malášek.