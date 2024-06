Šoféra kamionu, který na D1 boural a utíkal, poslali do vazby. Hrozí mu až 15 let

Na více než sedm hodin byla ve středu dopoledne uzavřená dálnice D1 u Brna, když tu podle prvotních informací řidič nákladního vozidla postupně naboural do devíti vozidel před sebou. Záchranáři při tomto zásahu museli ošetřit celkem pět zraněných.

Šofér z místa utekl, na jiném místě ukradl auto a s ním v obci kousek za Brnem opět boural. Tam ho také dostihli policisté a zadrželi.

„Byl obviněn z loupeže a také obecného ohrožení ve stadiu pokusu,“ sdělil v pátek serveru iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Šváb. Za to mu hrozí trest v rozmezí osmi až patnácti let pobytu za mřížemi.

Už ve středu policisté uvedli, že jednání muže mohlo být úmyslné. „Nejednalo se o nedbalostní jednání, zbytek je předmětem šetření,“ odpověděl Šváb v pátek na dotaz, jestli už je jasné, zda šofér naboural ostatní vozy schválně.

Z policejní cely po pátečním rozhodnutí Městského soudu v Brně nevyjde na svobodu, ale přesune se do vazby. „Zdejším soudem bylo rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby, a to z důvodu obavy, že uprchne nebo se bude skrývat, a dále z obavy, že bude opakovat trestnou činnost,“ přiblížila mluvčí soudu Petra Láníčková. Obviněný i státní zástupce se podle ní vzdali práva na stížnost.