Připadalo mi to jako záběry z Ukrajiny, líčí hasič nehodu autobusů u Brna

„Když jsem to poprvé uviděl, připadalo mi to, jako kdybych viděl záběry z Ukrajiny, když spadne raketa a je tam ohromné množství raněných a krvácejících,“ popisuje své prvotní pocity z místa hrůzné nehody krajský řídící důstojník hasičů Radek Miškařík, který koordinoval všechny záchranné složky na místě.

Jeho úloha byla jasná – zmapovat celou situaci a zajistit, aby vše klapalo tak, jak má. „Nejprve bylo důležité získat alespoň stručný přehled o počtech raněných a zjistit, jestli je k dispozici dostatek sil i prostředků všech záchranných složek,“ vysvětluje hasič, který má zkušenosti s řízením krizové situace například při ničivém tornádu na jihu Moravy v roce 2021.

Hlavní bylo zajistit, aby zasahující hasiči a záchranáři, zranění cestující i lidé v kolonách měli v třicetistupňových vedrech dostatek vody. „U událostí na dálnicích víme, že je to vždy záležitost na několik hodin, a proto s tím i počítáme,“ říká. Kdyby totiž měli pomáhat ještě kolabujícím v dalších autech stojících v zácpách, bylo by to pro ně ještě mnohem horší.

Na místě nehody bylo 14 lidí v těžkém stavu, 62 se středním nebo lehčím zraněním. „Alfou a omegou u takových zásahů je, aby se záchranáři, hasiči i policisté zaměřili primárně na ty nejhůř raněné a ti dostali pomoc přednostně,“ líčí třídění pasažérů, díky němuž se všichni zranění dostali do nemocnic v brzkém čase.

O ty v nejvážnějším stavu se postarala záchranka, úkolem Miškaříka bylo zajistit pomoc i zbytku. Pro ně proto povolal na místo autobus. „Když jsem viděl, že se jedná o zahraniční cestující, zavolal jsem i někoho, kdo by jim překládal,“ přibližuje. Na místo vyrazila i psycholožka. „Většina pasažérů byla z celé nehody ve velkém šoku,“ vysvětluje.

Právě šok a obavy, co se bude dít dál či jak bude o ně postaráno, se podle Miškaříka honily hlavou všem cestujícím. „Rodiny se držely pohromadě a i my jsme se snažili, pokud to šlo, je neoddělovat,“ uvádí. Pokud však někdo z rodiny utrpěl závažnější zranění, nešlo to jinak.

„V průběhu celého dne i noci jsme zjišťovali, ve kterých nemocnicích kdo je, a snažili jsme hospitalizované zkontaktovat s jejich příbuznými,“ říká Miškařík. Za tímto účelem zřídili také informační linku, která byla v provozu do úterních 15 hodin.

Přestože má za sebou Radek Miškařík už sedmnáct let praxe a zasahoval u různých akcí, pondělní zkušenost pro něj byla zcela nová. „Co se týče takového množství raněných na tak omezeném místě a prostoru, tak to jsem zažil poprvé. Bylo to velmi složité i pro velitele zásahu,“ podotýká.

Dodává však, že ve spolupráci s policisty i záchranáři se vše podle něj povedlo, jak nejlépe to šlo. „Zásah budeme ještě vyhodnocovat, vždycky se nějaké chybičky najdou, ale myslím si, že jsme se na 120 procent snažili prodat to, co jsme se naučili,“ míní.