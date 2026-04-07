Tah z Brna do Znojma uzavřel střet autobusu a tří aut, zranilo se několik lidí

Nehoda se podle informací hasičů stala kolem 12:37 na silnici I/53 ve směru na Znojmo, poblíž Oleksovic.
„Řidič autobusu se plně nevěnoval řízení, mělo dojít ke střetu s jedním osobním vozidlem a následně dalšími dvěma vozy. Silnice je zcela neprůjezdná, objízdné trasy jsou vedeny přes Čejkovice a Oleksovice. Přesná příčina je v šetření dopravní policie,“ upřesnil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
Záchranáři na místo vyslali více vozů včetně velkokapacitní sanitky a vrtulníku. „Z našeho pohledu se jedná o mimořádnou událost prvního stupně. V péči jsme měli celkem devět lidí. Jedna žena byla letecky transportována do fakultní nemocnice v Brně se středně těžkými zraněními k další péči,“ popsala mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.
Ti měli v péči také pacienta, kterého po prvotním ošetření transportovali k vyloučení vážnějších zranění do znojemské nemocnice, dalších sedm lidí je zraněno lehce.
Podle serveru dopravních informací bude omezení na silnici odhadem zhruba do 16 hodin.
