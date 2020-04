Moc rychlý řidič narazil do domíchávače betonu, zranil sebe i spolujezdce

Nehoda se stala krátce po 10. hodině, od té doby až do půl druhé je silnice třetí třídy spojující obec Dolní Kounice a Hlína na Brněnsku uzavřená.

„Podle předběžného vyšetřování řidič osobního vozu jel rychleji, než měl, a za zatáčkou částí vozu čelně narazil do levého boku domíchávacího vozu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že u šoféra míchačky byl test na alkohol negativní.

Osobní auto střet vymrštil mimo silnici. Kromě staršího řidiče v něm jely i dvě jeho dospělé děti. Všechny tři pasažéry odvezli záchranáři do nemocnice.

„Mladého muže jsme odvezli s lehčími zraněními na chirurgii do ivančické nemocnice, mladou ženu a staršího muže jsme převezli s těžkými zraněními na urgentní příjem do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Řidiče do Bohunic transportoval vrtulník.

Oba těžce zraněné museli předtím z auta vyprostit hasiči.

„Na místě jsme měli jednotku z Brna, Pohořelic a Ivančic,“ doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Po 12. hodině už na místě byla jen jednotka, která do půl druhé na místě odstraňovala následky nehody.