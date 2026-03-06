VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Plná čára, nepřehledný úsek v kopci ani poměrně rušný provoz nezabránily pětici šoférů v nebezpečném manévru mezi Archlebovem a Strážovicemi na Hodonínsku. Rozhodli se předjíždět těžký nákladní kamion v místě, kde se za podobných okolností stala před rokem a půl tragická dopravní nehoda. Ohrozili přitom nejen sami sebe. A jak zakrátko zjistili, nebezpečné počínání se jim nevyplatilo.

„Protijedoucí vozidlo, aby zabránilo možné kolizi s prvním předjíždějícím vozem, muselo výrazně brzdit. To ale nebylo varováním pro další čtyři auta jedoucí za kamionem. Všichni čtyři řidiči, možná podle vzoru kolegy, náklaďák předjeli,“ popsal čtvrteční případ policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Žádný z šoférů přitom netušil, že jejich počínání ze vzduchu monitoruje policejní dron. „Po pár stovkách metrů ale měli všichni jasno,“ dodal mluvčí.

Policisté všech pět řidičů zastavili a začali rozdávat pokuty v rozmezí od 4,5 do 5,5 tisíce korun. Udělili také šestibodové tresty.

Jeden z šoférů s přestupkem nesouhlasil. Jeho počínání bude proto řešit správní orgán, který mu může uložit vedle šestibodového ohodnocení také pokutu od 7 do 25 tisíc.

