Filmaři natáčeli v jeskyních, techniku skládali do vodotěsných barelů

Natáčelo se v celkem pěti jeskyních: v Kateřinské, Sloupsko-šošůvských a Býčí skále v Moravském krasu a v Javoříčských a Mladečských jeskyních v Olomouckém kraji.

„Děj je zasazený do obrovského jeskynního komplexu, jehož specifický terén odráží to, co se odehrává v dramatické lince příběhu i uvnitř postav. Jde o podzemní svět sám pro sebe, což se dobře psalo na papír, ale pak nastala fáze, kdy se musela najít konkrétní lokace. Přestože nás jeskyňáři varovali, že nic takového u nás nenajdeme, tak se to podařilo a vytvořili jsme tak fiktivní svět,“ přibližuje režisér, scenárista a producent v jedné osobě Roman Němec.

V jeskyních se štáb zdržel 27 natáčecích dní, dalších zhruba padesát dní spolkly přípravy. „Vzhledem k velmi nestandardnímu prostředí s obtížnou přístupností bylo třeba speciální technické vybavení i výcvik štábu,“ popisuje Němec.

V přístupnějších jeskyních mohl fungovat obvyklý natáčecí tým čítající 20 až 25 lidí. Do méně přívětivých prostor, jaké jsou třeba v Býčí skále, se vměstnala pouze zhruba polovina štábu.

„Technika se rozebírala a umisťovala do vodotěsných barelů, které jeskyňáři následně protahovali do určených míst. Bylo to hodně časově náročné, ale stálo to za to,“ podotýká režisér.

Film líčí příběh dvou vyhraněných postav, středoškoláka Daniela v podání Daniela Krejčíka a jeho učitele Adama ztvárněného Jiřím Vojtou. Oba se z různých důvodů uzavírají do svého vlastního světa, nedopatřením se však spolu ocitnou uvězněni v jeskynním komplexu.

„Jejich pocit ztracenosti a tendence se uzavírat najednou dostanou proti jejich vůli reálnou podobu a budou se muset vypořádat se skutečnou krizí,“ naznačuje Němec.

Ve vedlejších rolích uvidí diváci Jaroslava Duška,Kláru Melíškovou, Martina Myšičku, Simonu Babčákovou, Jakuba Krejču a další. Slavnostní premiéra filmu se uskuteční v pondělí 16. května v pražské Lucerně, 25. května se pak bude promítat v kině Blansko.