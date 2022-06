Tloukl ženu paličkou na maso. Domácího násilí v Brně přibylo o pětinu

Koncem května vykázala policie z pronajatého brněnského bytu cizince, který svou partnerku, také cizinku, týral dva měsíce. „Dopouštěl se verbálních útoků, ponižoval ji, urážel ji. Třeba tak, že po ní opakovaně křičel, že je nikdo, k ničemu. Určoval jí, s kým se smí stýkat a kam může chodit,“ přiblížil brněnský kriminalista Milan Doležal.

Podle něj chování útočníka v květnu vyvrcholilo. „Opakovaly se fyzické útoky, ústrky a podobně. Muž ženě vyhrožoval závažným ublížením, tomu však zabránili spolubydlící,“ dodal Doležal. Muže policie viní z trestného činu týrání a také násilí proti úřední osobě, kterého se dopustil po příjezdu policistů.

Popsaný případ není jediný, jímž se brněnští kriminalisté v posledních pěti týdnech zabývali. Specialisté ze čtvrtého oddělení, které se zabývá výlučně domácím násilím, zasahovali také u muže, který v hotelovém pokoji svou partnerku tloukl paličkou na maso.

Jinému muži zabránili, aby bývalou přítelkyni zabil poté, co se k němu odmítala vrátit a musela odolávat jeho stalkingu.

„Posílal jí ručně psané dopisy a po přátelích jí předával vzkazy, i když o to neměla zájem. I na sociálních sítích jí ve vzkazech a příspěvcích vyhrožoval ublížením a zabitím. Doslova ‚pokud nebudou spolu, odejdou spolu do nebe‘. Vše vyvrcholilo tím, že ji na veřejném místě v Brně vulgárně napadl, z batohu vytáhl nůž a bodl ji do pravé paže. Vykrvácení zabránil jen včasný zásah lékařů,“ doplnil Doležal.

Kriminalistka: Domácího násilí bude přibývat

„Oproti stejnému období v loňském roce máme až dvacetiprocentní nárůst počtu výjezdů. Souvisí to jednak s finanční situací v rodinách, ale také s větším množstvím cizinců pohybujících se v Brně. Zasahovali jsme u případů, v nichž figurovali lidé minimálně čtyř různých státních příslušností,“ vypočítala kriminalistka Andrea Kornetová, vedoucí jediného oddělení v Česku, které se domácímu násilí komplexně věnuje.

Jednání jsou navíc mnohem závažnějšího charakteru a intenzivnější, loni šlo o více přestupků, nyní jde o více trestních řízení.

Brněnští kriminalisté ročně řeší: 80 trestných činů spojených s domácím násilím

200 přestupků

40 vykázání násilníka ze společné domácnosti

Potvrdila, že mezi hlášenými výjezdy byl i takový, který se týkal násilí v domácnosti ukrajinských uprchlíků. U cizinců kriminalisté často narážejí na jazykovou bariéru, ale také na neznalost právního systému.

Výhled podle Kornetové neslibuje zlepšení situace. „Vzhledem k současné nedobré finanční situaci rodin způsobené krizí se obávám, že v nejbližší době tento trend klesat nebude. Nedostatek peněz a přítomnost alkoholu jsou podle mých zkušeností největšími stimulanty násilí,“ podotkla.

Podle ní je důležité, aby oběť svou situaci začala řešit co nejdříve a nestyděla se o ní mluvit. Obrátit se může jak na policii, konkrétně na městské ředitelství na ulici Cejl, tak také na krizové a intervenční centrum Spondea, Linku bezpečí nebo Bílý kruh bezpečí.