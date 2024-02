Muž v tramvaji napomenul hlučnou skupinku, mladíci ho vytáhli ven a zbili

Zhruba osmičlenná parta nastoupila do tramvaje v sobotu večer u bohunické nemocnice a po cestě si mimo jiné pouštěla hlasitou hudbu. Někteří mladíci byli zjevně pod vlivem alkoholu.

„Když už bylo údajně rušení ostatních cestujících příliš intenzivní, padesátiletý muž se proti tomu ohradil,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Členové hlučné skupiny začali padesátníkovi kvůli jeho napomenutí nadávat, proto na jedné zastávce vystoupil z vozu a vrátil se do něj v přední části. Od hněvu agresorů ho to však neuchránilo. Tři muži ve věku 21, 24 a 39 let jej na zastávce Osová násilně vyvlekli vozu a zbili.

„Napadený měl na hlavě krvavou podlitinu a stěžoval si na bolest hlavy, úst a na nevolnosti. Triko i kalhoty měl roztrhané,“ přiblížil Ghanem s tím, že se o zraněného muže postarali zdravotníci.

Na hlučnou partu si na zastávce Vojtova počkali přivolaní strážníci, kteří trojici útočníků zadrželi a kvůli podezření z trestného činu ji předali státním policistům.

Podobným způsobem začal loni v červnu v Brně také konflikt, který vyvrcholil smrtí romského mladíka Nikolase Z. a vyvolal vlnu nenávisti mezi romskou a ukrajinskou menšinou v Česku. Ukrajinec Roman Rohozin tehdy v tramvaji také napomenul hlučnou skupinu mladíků, která jej pak na zastávce napadla. Rohozin při obraně použil nůž, kterým jednoho z útočníků usmrtil.