Paličkou ženu praštil do čela, pak jí probodl tvář. Za pokus o vraždu dostal 18 let

Ke konfliktu v Břeclavi došlo loni v srpnu. Obě strany však jeho průběh u Krajského soudu v Brně popisovaly zcela odlišně.

Vítězslav Š. tvrdil, že si s bývalou přítelkyní přišel vyříkat osobní záležitosti včetně osudu nábytku, který v bytě po odstěhování zanechal. Došlo však k prudké hádce.

„Začala nadávat na moji ženu, já jí také řekl svoje, a to ji rozčílilo. Vytáhla z kabelky bílé víno a chtěla mě s ním uhodit, ale já jsem uhnul. Pak jsem ji žduchnul, ona spadla čelem na zem, a jak se zvedla, šla do kuchyně pro nůž, se kterým na mě hned zaútočila,“ uvedl obžalovaný. Nůž prý ženě sebral a ven na ulici ji následoval proto, že ji chtěl ošetřit.

Soud se však přiklonil k verzi napadené, podle níž se Vítězslav Š. dostal do jejího bytu násilím rozbitými dveřmi. Uvnitř ji překvapil a udeřil paličkou na maso do čela. Když se chtěla žena zvednou, zaútočil paličkou znovu. „Říkala jsem mu: Víťo, proč to děláš, co jsem ti udělala tak špatného?“ tvrdila žena.

Když se útočník na chvíli vzdálil, dokázala vyběhnout na ulici, tam ji však expartner dostihl. „Povalil ji na zem a chytil za čelist takovou silou, že došlo k poničení zubní náhrady. Finským nožem ji pak probodl tvář směrem k dolní čelisti, bodl ji do oblasti krku a způsobil poranění v levém rameni,“ uvedl státní zástupce Petr Bejšovec.

Vítězslav Š. poté sebral napadené z peněženky platební kartu a zamířil s ní k bankomatu, což u soudu nedokázal vysvětlit. Sousedka ženy potvrdila, že chtěl útočník od oběti zjistit kód PIN, ta mu jej však podle svých slov na prstech ukázala špatně. Poté se dobelhala k policejní stanici a následně jí život zachránili v břeclavské nemocnici.

Agresorovi hrozilo u soudu doživotí, nakonec si vyslechl trest na osmnáct let. O středečním rozsudku informoval server Novinky.